Liste des prix littéraires français et francophones

A

Grand Prix du Roman de l'Académie française

Créé en 1914, le Grand Prix du Roman de l'Académie française est une des récompenses phares et attendue de la rentrée. Elle met à l'honneur l'ouvrage que l'Académie a jugé être le meilleur dans l'année.

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Grand Prix ACBD de la critique

Le Grand Prix de la Critique est un prix décerné chaque année depuis 1984 par l’Association des Critiques et des journalistes de Bande Dessinée (ACBD). Il salue « un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ».

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Prix Albert Londres du livre

Le prix Albert-Londres, créé en 1932 et décerné pour la première fois en 1933, couronne chaque année les meilleurs journalistes dans plusieurs catégories. Depuis 2017, il récompense un livre.

Nos articles sur le Prix Albert Londres du livre

Prix America

Le Prix de la revue America, qui ne durera que le temps du mandat de Donald Trump – 16 numéros, c'est tout le concept.

Prix André Malraux

Le Prix André Malraux, créé en 2018, distingue chaque année une œuvre de fiction engagée au service de la condition humaine et un essai sur l’art, en langue française ou traduite. Soutenu par les héritiers d’André Malraux, Florence et Alain Malraux, le Prix André Malraux est assorti d’une dotation de 1933 € pour chacune des deux catégories.

Nos articles sur le Prix André Malraux

Grand Prix d’Angoulême

Ce prix est décerné chaque année à l’occasion du festival international de la bande dessinée à Angoulême.

Prix Apollinaire

Le Prix Apollinaire, créé en 1941 par Henri de Lescoët, lui-même poète et éditeur, fut notamment présidé par Georges Duhamel et Jean Cocteau. Longtemps proche de l’Académie Goncourt, ce prix a souvent été surnommé « Le Goncourt de la poésie ».

Prix Arsène Lupin

Le prix Arsène Lupin a été créé en 2006. L’œuvre récompensée doit être originale dans sa forme et son contenu, appartenir au genre policier, et rentrer dans la ligne littéraire de Maurice Leblanc, le fameux créateur du gentleman-cambrioleur Arsène Lupin.

Prix Artémisia

Cofondé en 2007 par Chantal Montellier et Jeanne Puchol, le Prix Artémisia a pour objectif de mettre à l’honneur la production féminine dans la bande dessinée pour le scénario et/ou le dessin.

Prix Asie ACBD

Le prix Asie ACBD distingue une bande dessinée asiatique remarquable parue en français. Il est remis lors de la Japan Expo.

Prix Audiolib

Créé en 2013, le Prix Audiolib récompense chaque année le meilleur livre audio publié par la maison d’édition du même nom. Dix titres sont d’abord sélectionnés par l’équipe éditoriale, puis écoutés et évalués par un jury de 20 blogueurs, bookstagrammeurs et youtubeurs spécialisés dans le livre audio.

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Prix de L'Autre Édition

Les sociétés Édilivre, BoD, Publishroom, Société des Écrivains et Publibook, spécialisées dans l'autopublication et les services aux auteurs indépendants, se sont associés pour créer un prix littéraire mettant en lumière le talent d'auteurs qui ne sont pas passés par les sentiers traditionnels de l’édition. Le prix de L’Autre Édition récompensera ainsi un roman publié hors des sentiers traditionnels de l'édition.

B

Prix Beatus Rhenanus

Initialement biennal, remis pour la première fois en 2017, le Prix Beatus Rhenanus distingue chaque année une personnalité ou une institution ayant marqué le domaine culturel, scientifique ou social dans l’espace du Rhin supérieur. Il est remis dans la prestigieuse bibliothèque de Sélestat, ville natale de Beatus Rhenanus (1485-1547), humaniste dont la collection est aujourd’hui inscrite au Registre Mémoire du monde de l’Unesco.

Nos articles sur le Prix Beatus Rhenanus

Prix de la Biographie politique

Créé en 2007 par Patrick-Olivier Picourt, le Grand Prix de la Biographie politique a vocation à distinguer, chaque année, une biographie politique passée ou présente écrite en langue française ou traduite. Le Grand Prix est récompensé de 10 000 euros par le Grand Hôtel Le Touquet-Paris-Plage.

Prix Blù Jean-Marc Roberts

Le Prix Blù-Jean-Marc Roberts a été fondé en 2017 afin de rendre hommage à cet éditeur et écrivain passionné, décédé à l'âge de 58 ans en 2013. Dotée de 5000 €, cette récompense distingue chaque année un deuxième ou troisième livre.

Nos articles sur le Prix Blù Jean-Marc Roberts

Prix de la BnF

Le prix de la BnF récompense depuis 2009 un auteur vivant de langue française, quelle que soit sa discipline, à condition qu’il ait publié dans les trois années précédentes.

Prix Boccace

Le prix Boccace vise à soutenir et encourager la nouvelle contemporaine et ses auteurs depuis 2011, et récompense chaque année un recueil de nouvelles publié en langue française, en partenariat avec le Conseil départemental du Loiret.

Prix Nicolas Bouvier

Doté d’une bourse de 5.000 €, le Prix Nicolas Bouvier — dont le jury est composé de Laura Alcoba, Pascal Dibie, Alain Dugrand, David Fauquemberg, Christine Jordis, Gilles Lapouge et Björn Larsson — est décerné tous les ans pendant le festival Étonnants Voyageurs. Il couronne l’auteur d’un récit, d’un roman, de nouvelles, dont le style est soutenu par les envies de l’ailleurs, à la rencontre du monde. Depuis 2015, Terres d’Aventure s’associe au Prix Nicolas-Bouvier.

Prix Brienne du Livre Géopolitique

Crée en 2013, le Prix Brienne du Livre Géopolitique récompense un ouvrage qui se penche sur la géopolitique, la diplomatie et la stratégie politique, et rend ces dernières accessibles au grand public. Présidé par le ministre de la Défense, organisé par l’Association Lire la Société, fondée par Luce Perrot, en partenariat avec le ministère de la Défense, le Prix Brienne du Livre Géopolitique est décerné par un jury constitué de spécialistes, chercheurs, élus, journalistes et hauts responsables.

C

Prix littéraire Cardinal Perraud

En 2017, Mgr Benoît Rivière, évêque d'Autun, crée le prix de littérature Cardinal-Perraud, destiné à promouvoir « un vrai dialogue entre chrétiens et artistes »

Prix Cazes de la Brasserie Lipp

Comme il avait une clientèle très « intellectuelle », Marcelin Cazes eut l’idée en 1935 de créer un prix littéraire qu’il décernait chaque année au mois de mars et qu’il dotait à l’origine d’une somme de deux mille cinq cents francs.

Prix Céleste Albaret

Prix littéraire fondé par la Société des Hôtels Littéraires, en partenariat avec la librairie Fontaine Haussmann et le concours de l’association Cocktail et Culture, le Prix Céleste Albaret récompense chaque année un livre écrit sur Marcel Proust ou son œuvre.

Prix littéraire Charlie Hebdo

Ce prixs'adresse aux collégiens, lycéens et étudiants âgés de 12 à 22 ans. « On veut de la folie, de l’originalité, de l’irrévérence !... Car il est indispensable de prouver que l’esprit de Rabelais et de Desproges est vivant et il n’est pas question de laisser le monopole des lettres françaises aux tristes sinistres et aux sinistres tristes », soulignaient les créateurs du prix sur le site de ce dernier.

Prix Chateaubriand

Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine sélectionne chaque année depuis 1987 des ouvrages portant sur la période où vécut Chateaubriand, entre le Siècle des Lumières et le milieu du XIXe, ou proches des thèmes que l'écrivain aborda dans son oeuvre. Le prix est doté par le Département à hauteur de 8 000 €.

Prix Château de Versailles du Livre d'histoire

Le Prix Château de Versailles du Livre d'histoire, créé en 2018, a pour objectif de soutenir et de mettre en lumière le dynamisme de la production éditoriale en matière de recherche historique. L’ouvrage récompensé doit s’inscrire dans le cadre chronologique des XVIIe et XVIIIe siècles. Il peut à la fois concerner la France ou tout autre pays, sans que sa thématique soit nécessairement liée au château de Versailles.

Prix Andrée Chedid

Organisé par Le Printemps des poètes, le prix Andrée Chedid est un concours de poésie chantée. Il fait honneur à la poétesse et romancière française née au Caire en 1920, qui avait été récompensée au Goncourt de poésie en 2003.

Prix du Festival des Chemins de Traverse

La médiathèque Georges Wolinski organise un prix littéraire dans le cadre du Festival des Chemins de Traverse. Pour les festivités, les organisateurs ont misé sur le mélange des genres, et ont mis l’accent sur des représentations innovantes plutôt décalées. Le public est invité à voter pour un des quatre ouvrages en lice via le site Internet de la Ville de Noisy-le-Grand.

Prix du Livre de cinéma

Le Prix du Livre de cinéma récompense une publication dans ce domaine, il est doté par le CNC d'une somme de 5.000 € pour l'auteur de l'ouvrage et de 5.000 € destinés à l'éditeur dans le but d'assurer une meilleure promotion du livre primé.

Prix des cinq continents

Le Prix des cinq continents a été créé en 2001 par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), pour saluer « des talents littéraires reflétant l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents ». Il est doté de 10.000 €.

Prix de la Closerie des Lilas

Ce prix, créé en 2007, vise à récompenser une auteure de langue française dont le livre paraît en janvier de la même année. Le jury est uniquement composé de femmes : il comprend un bureau permanent et invite chaque année de nouvelles membres, dans le cadre d'un jury tournant.

Nos articles sur le Prix de la Closerie des Lilas

Prix littéraire des Collégiens de la Charente-Maritime

Dans le cadre de sa mission de développement et de valorisation de la lecture publique, le Département de la Charente-Maritime a créé en 2018 le Prix littéraire des Collégiens de la Charente-Maritime.

Prix de la Coupole

À l'origine Prix Le Vaudeville, le Prix de la Coupole est désigné comme tel depuis 2011, et toujours lié à la brasserie La Coupole, place de la Bourse, à Paris. Il récompense chaque année, au mois de juin, un roman, récit ou recueil de nouvelles qui « fait preuve d'esprit ».

D

Prix littéraire de la ville de Deauville

Ce prix littéraire est remis dans le cadre du Festival Livres & Musiques. Il doté de 4.500 €.

Prix Décembre

Le Prix Décembre, anciennement prix Novembre est un prix littéraire français créé en 1989 par Michel Dennery. Le Prix Décembre est doté à hauteur de 20.000 € par le « truchement du musée Yves Saint Laurent par la fondation Pierre Bergé ».

Nos articles sur le Prix Décembre

Prix des Deux Magots

Fondé en 1933, le Prix des Deux Magots est né en réaction au Prix Goncourt, jugé trop académique. Doté de 7700 €, il distingue chaque année une œuvre de langue française publiée dans l’année, qu’elle soit romanesque ou essayistique.

Nos articles sur le Prix des Deux Magots

Prix Dimoitou

Le prix, créé en 2009 est organisé par dimanche Ouest France, en partenariat avec la 25e Heure du Livre, la librairie Récréalivres au Mans ainsi que la MAIF, et récompense un roman jeunesse destiné aux 8-10 ans. Le jury est composé d'enfants de cette même tranche d'âge.

Prix Domitys

Depuis 2012, Domitys organise un prix littéraire dans toutes ses résidences : cette récompense a pour objectif de promouvoir et valoriser la lecture active, entretenir l'esprit d'analyse et la réflexion, ainsi que de générer des échanges et des débats dans la convivialité et le respect des idées de chacun.

Prix Double Dôme

Le Prix Double Dôme est décerné chaque année à une et un artistes francophones émergents par un jury paritaire.

E

Prix du roman d'écologie

Créé en 2018 par une association dédiée, le Prix du roman d’écologie salue une œuvre où les questions écologiques sont substantiellement présentes. Il distingue chaque année un roman qui place les enjeux écologiques au cœur de son intrigue, dans des registres variés, du polar à la fiction contemporaine, en passant par le récit d’anticipation.

Nos articles sur le Prix du roman d'écologie

Prix des Écrivains Associés du Théâtre

Les Écrivains Associés du Théâtre (E.A.T) et les éditions Espaces 34 s’associent pour mettre à l’honneur la littérature contemporaine de théâtre et les auteurs émergents à travers un prix qui récompense deux pièces, l’une tout public et l’autre jeunesse.

Prix Elbakin.net

Créé en 2009 par le site web du même nom, les Prix Elbakin.net récompensent chaque année des oeuvres de fantasy adultes et jeunesse, selon les votes de deux jurys de 5 personnes, composés de critiques et de membres de l'association Elbakin.net.

Prix Elina et Louis Pauwels

Le Prix Elina et Louis Pauwels, créé en 1997 par Elina Pauwels sous le nom Prix Louis Pauwels, récompense chaque année un essai « qui manifeste un esprit d’ouverture dans le débat d’idées, faisant place à la morale, l’esthétique, la philosophie, la science, la spiritualité et les questions de société, dans le monde contemporain ou dans l’Histoire ».

Grand Prix des Lectrices Elle

Ce prix a été créé en 1969 par Hélène Lazareff, également derrière la création du magazine Elle. Les lectrices qui composent le Grand Jury commentent les sept ouvrages choisis et les notent (de 0 à 20). La moyenne des notes ainsi obtenue permet de désigner les trois livres du mois, celui de la catégorie « roman », celui de la catégorie « document » et celui de la catégorie « policier ». Tout au long de l'année, l'ensemble des cent vingt lectrices de ce grand jury est amené à lire, commenter et noter les huit romans, les huit documents et les huit policiers nommés « Livres du mois ».

Prix Émile Guimet de littérature asiatique

Le musée poursuit avec ce prix sa volonté de mettre en valeur la culture asiatique sous toutes ses formes artistiques et s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement du fondateur du MNAAG en faveur de la littérature.

Prix Encre Marine

Créé en 1991 par l’Amiral préfet maritime de la Méditerranée, le Prix Encre Marine est un prix littéraire qui récompense un ouvrage mettant en valeur les thèmes liés à la mer et au monde maritime, civil ou militaire.

Prix Littéraire Environnement

Créé en 2023 par l’association culturelle De Rives en Pages (Haute-Savoie), le Prix Littéraire Environnement récompense chaque année des ouvrages qui rendent accessibles les enjeux écologiques et stimulent la réflexion comme l’action. Il distingue deux catégories, Adulte et Jeunesse, à partir de sélections soumises à des jurys indépendants (bibliothèques, écoles, universités, associations). La première remise a eu lieu le 26 octobre 2024 à Thonon-les-Bains et, depuis 2025, le prix se déploie avec un Salon du Livre Environnement. Il vise à créer des passerelles entre lecture, écriture et protection du vivant.

Prix Envoyé par la Poste

Lancé en 2015, le Prix Envoyé par La Poste récompense un texte reçu par un éditeur par voie postale et sans autre forme de recommandation.

Prix Eugène Dabit - Le peuple & le style

Le Prix Eugène Dabit —Le peuple et le style récompense chaque année « des romans francophones reflétant la pluralité des vécus populaires, portant la dignité des voix invisibilisées, privilégiant la créativité stylistique et décortiquant les structures d’inégalités ». Il a été créé en 1931 sous l'appelation Prix populiste.

Nos articles sur le Prix Eugène Dabit - Le peuple & le style

Prix des lecteurs L’Express/BFMTV

Le jury, formé de douze lecteurs et blogueurs sélectionnés parmi plus de 400 candidatures, lit 15 romans français et étrangers, qui ont été sélectionnés par le service Livres de L’Express. Chaque mois, les chroniques des lecteurs sont publiées dans le magazine L’Express et sur lexpress.fr. Les internautes découvrent sur BFMTV.com le premier chapitre de chacun des ouvrages et suivent le déroulé du Prix sur BFMTV. Après quatre mois de lecture, le jury de lecteurs, venus de la France entière, s’est réuni à Paris en mai pour désigner son lauréat. Ce dernier bénéficie alors de campagnes de promotion dans L’Express et sur BFMTV.

F

Prix littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Service de la Promotion des Lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles organise et décerne ces recompenses littéraires afin d'aider les auteurs à promouvoir et faire connaître leurs oeuvres.

Prix Femina

Créé en 1904, le Prix Femina récompense chaque année, le premier mercredi de novembre, une oeuvre de langue française, élue par un jury exclusivement féminin. Sa création découle des choix jugés misogynes du jury du Prix Goncourt.

Nos articles sur le Prix Femina

Prix du Roman Version Femina

Le Prix du Roman Version Femina a pour vocation de remettre en lumière un livre paru au cours de l'année écoulée qui se distingue pour ses qualités littéraires. Chaque mois à partir de janvier, trois romans sont proposés aux lecteurs. Cette sélection repose sur l’envie de faire découvrir au plus grand nombre des textes et des auteurs qui ont particulièrement touché la rédaction. Les lecteurs s’inscrivent par téléphone ou sur femina.fr et un tirage au sort détermine chaque mois 150 personnes. Les livres leur sont adressés pour lecture et rédaction d’un commentaire. De ce vote populaire résulte alors chaque mois le « coup de cœur ».

Prix du Festival international du livre d’art et du film

Le Festival international du livre d’art et du film récompense chaque année 10 titres publiés à l'international, primés dans différentes catégories, de la jeunesse à l'art contemporain. Le Filaf d'or, ultime récompense, vient saluer le favori du jury.

Prix Fitzgerald

Décerné chaque année par un jury composé d’écrivains, éditeurs et critiques, le Prix Fitzgerald récompense un roman, ou une nouvelle « reflétant l’élégance, l’esprit, le goût du style et l’art de vivre de l’écrivain américain F. Scott Fitzgerald ».

Prix de Flore

Créé en 1994 par Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot, le Prix de Flore entend saluer un jeune auteur au talent prometteur, en prenant en compte l’originalité, la modernité et la jeunesse. Le lauréat reçoit une récompense de 6150 € ainsi qu’un verre gravé à son nom, destiné à lui permettre de savourer, chaque jour pendant un an, du Pouilly-fumé au Café de Flore.

Nos articles sur le Prix de Flore

Prix BD Fnac France Inter

Le Prix de la BD Fnac, créé en 2012, récompense chaque année une bande dessinée choisie par les libraires de la Fnac et les lecteurs. En 2019, le Prix est renommé Prix BD Fnac France Inter, en partenariat avec la radio publique.

Nos articles sur le Prix BD Fnac France Inter

Prix du Roman Fnac

Comme chaque année, ce prix est décerné par un jury composé de 400 adhérents et de 400 libraires de la Fnac. Ces derniers ont eu accès aux ouvrages fin mai et sont totalement libres de leurs avis.

Prix du livre France Bleu-PAGE des Libraires

En partenariat avec la revue PAGE, les 44 stations du réseau se mobilisent autour d’un projet ambitieux : choisir, avec les auditeurs et en partenariat avec le réseau des libraires indépendants, le meilleur des ouvrages consacrés à un sujet cher à tous. Au-delà de l’écho médiatique, le roman récompensé bénéficie d’une grande visibilité sur les antennes de France Bleu et d’une mise en avant au sein des librairies indépendantes du réseau PAGE.

Prix France Info de la Bande dessinée d'actualité et de reportage

Chaque année, la station de radio publique française France Info décerne un prix à un album de bande dessinée d'actualité et de reportage.

Prix François Billetdoux

Remis lors de la fête des Grands prix de la Scam et doté de 5.000 €, le Prix François Billetdoux est attribué à l’auteur d’une œuvre littéraire publiée en langue française, évoquant l’univers de la littérature, de la photographie, du cinéma, de la radio, du journalisme ou de la télévision.

Prix François Mauriac

Créé en 1985 par l'Institution régionale d'Aquitaine il récompense, en souvenir de l'écrivain François Mauriac, l'ouvrage d'un écrivain de langue française engagé dans son siècle. Doté par la Région Aquitaine de 8.000 €, il est remis chaque année au mois d'octobre au lauréat, par le Président du Conseil régional d'Aquitaine.

Prix BD France Télévisions

Crée en 2025, cette distinction salue, parmi une sélection de 8 titres, l'auteur et/ou illustrateur d'un ouvrage francophone publié récemment et s'inscrit dans la lignée des récompenses tournées vers les romans ou les essais du groupe audiovisuel.

Nos articles sur le Prix BD France Télévisions

Prix Franz-Hessel

Le Prix Franz-Hessel a été créé en 2010 par la Villa Gillet à Lyon et la Fondation Genshagen dans le Land du Brandebourg (à côté de Berlin), avec le soutien de la ministre fédérale de la Culture et des Médias (BKM) et du ministère français de la Culture et de la Communication. Il récompense chaque année deux auteurs, l’un allemand et l’autre français, non traduits dans l’autre langue. Ce prix littéraire franco-allemand est doté de 10 000 € par auteur et vise à favoriser la traduction dans l’autre langue des œuvres primées.

Prix Léonora Miano

L'Université de Lorraine en collaboration avec l'Université de la Grande Région, lance la première édition du prix littéraire Frontières. Ce prix littéraire récompense le meilleur roman de l’année publié l'année précédente abordant la thématique des frontières. Il est décerné pendant le Festival Littérature et Journalisme de Metz.

G

Prix Robert Ganzo

Créé en 2007 et doté de 10.000 €, le Prix Robert Ganzo distingue l’auteur d’un livre de poésie d’expression française en prise avec le mouvement du monde, loin du champ clos des laboratoires formalistes et des afféteries postmodernes. Son jury composé d’Alain Borer, Claudine Delaunay, Yvon Le Men, Jean-Baptiste Para, Dominique Sampiero et Jean-Pierre Siméon couronne chaque année un poète francophone d’importance, un aventurier du verbe et de la vie, un passeur d’émotions et de défis, un arpenteur de grand large et d’inconnu.

Prix Gens de mer

Le prix Gens de Mer est remis dans le cadre du festival « Étonnants Voyageurs » à Saint-Malo. Il est accompagné d'un chèque de 3.000 € remis par Vincent Denby-Wilkes, délégué régional du groupe EDF.

Prix Gibert

Le Prix Gibert, à l'origine lancé sous le nom Prix Gibert Joseph en 2014, fait son retour en 2026, toujours porté par l'enseigne de librairies et de disquaires. Il récompensera chaque année un roman francophone, en lui offrant une mise en avant dans l'ensemble des magasins de la chaine.

Nos articles sur le Prix Gibert

Prix Jean Giono

Le prix Jean Giono, doté de 10.000 € par la fondation Pierre Bergé Yves-Saint-Laurent, récompense chaque année depuis 1990 un auteur ayant « illustré ou défendu la cause du roman ».

Prix Goncourt

Récompense la plus populaire, la plus médiatique et la plus convoitée de la rentrée littéraire, le Prix Goncourt rythme depuis plus d'un siècle la vie littéraire française en désignant un lauréat ou une lauréate, au début du mois de novembre.

Nos articles sur le Prix Goncourt

Prix Grand Témoin

Le Prix Grand Témoin récompense chaque année des auteurs et des passionnés dont les ouvrages témoignent des conflits des XXe et XXIe siècles, ce qui lui vaut la reconnaissance des écrivains, des éditeurs, des historiens, des élus et des représentants du monde politique et de la Défense.

Prix jeunesse Graoully

Le prix Graoully est le prix jeunesse du festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme. Il distingue le meilleur album de l’année parmi une liste de 10 titres sélectionnée par la librairie Jeunesse de Metz, Le Préau, et les Bibliothèques-Médiathèques de Metz. Ce prix est l’occasion de mettre les enfants à l’honneur puisque ce sont eux qui composent exclusivement le jury. Le prix est parrainé par le CIC-Est depuis 2012.

Prix Louis Guilloux

Depuis 1983, le Conseil départemental des Côtes-d'Armor décerne le Prix Louis Guilloux à un auteur dont le roman ou le récit en langue française s'inscrit dans la lignée littéraire de l'écrivain né à Saint-Brieuc le 15 janvier 1899 et mort le 14 octobre 1980 dans sa ville natale.

Prix Gulli du Roman

Gulli, 1ère chaîne jeunesse française et marque de référence pour toute la famille, a créé en 2012 Le Prix Gulli du Roman. Un prix littéraire qui distingue un ouvrage destiné aux 8-14 ans avec la volonté de promouvoir la lecture et les livres pour les enfants.

H

Prix Handi-Livres

Prix Hellfest Inferno

« Dans le metal, l’écriture des thèmes fait très souvent référence à la littérature. C’est en relisant les paroles de nos artistes préférés que nous apprenons à découvrir leurs sources d’inspiration », expliquait l'équipe du Hellfest au moment de la création du Prix. Celui-ci est remis chaque année, sur vote des internautes, a un ouvrage publié par Bragelonne.

Prix Hemingway

Créé en 2004 par Les Avocats du Diable à l’initiative de Marion Mazauric et Simon Casas, le Prix Hemingway ré- compense chaque année une nouvelle inédite sur le thème de la tauromachie, son univers ou sa culture, d’un écri- vain français ou étranger ayant déjà publié (quel que soit le support).

Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro

Depuis 2006, Madame Figaro désigne trois lauréats ou lauréates dans les catégories romans français et étrangers, ainsi que biographies et documents, pour des livres qui ont pour héroïnes des femmes extraordinaires.

Le Prix des Horizons Imaginaires

Ce prix permet aux collégiens de découvrir cinq romans ou recueils actuels écrits en français par des auteurs canadiens qui œuvrent dans les littératures de l’imaginaire. Le prix s’inspire du Prix littéraire des collégiens et du Prix Imaginales des lycéens : les étudiants agiront en tant que jurés littéraires tout au long de l’année scolaire, liront les œuvres, en discuteront dans le cadre d'activités encadrées par des enseignants et participeront à des rencontres avec les auteurs.

I

Grand Prix de l'Illustration

Depuis sa création en 2008 par le Conseil Départemental de l’Allier, le Grand Prix de l’illustration récompense un ouvrage qui se distingue par ses qualités esthétiques et sa force créative, et son illustrateur et illustratrice.

Grand Prix de l’Imaginaire

Créé en 1974, le Grand Prix de l’Imaginaire est le plus ancien et le plus prestigieux prix littéraire consacré aux littératures de l’Imaginaire, qui regroupent science-fiction, fantasy, fantastique, réalisme magique ainsi que toute œuvre en marge de ces genres. Il est décerné dans le cadre du festival « Etonnants Voyageurs ». Le jury, composé d’amateurs et de professionnels de différents horizons, distingue chaque année les romans et nouvelles francophones et étrangers les plus marquants à la fois pour leurs qualités littéraires, leurs ambitions et leurs originalités. Il récompense également essais, traducteurs et illustrateurs...

Prix Imaginales

Le jury des Prix Imaginales, composé de journalistes, de traducteurs et de chercheurs et présidé par Jacques Grasser, adjoint au maire de la ville a fait son choix parmi une large sélection de textes et d'illustrations autour de la fantasy.

Prix Imaginales des bibliothécaires

Organisé par les Imaginales, en partenariat avec Premier Chapitre, le Prix a été lancé le 4 octobre 2017 à l’occasion d'un colloque animé par le Centre d’Études et de Recherches des Littératures de l’imaginaire (CERLI).

Prix Les incorruptibles

L’association des Incorruptibles, agréée par le ministère de l’Éducation nationale, propose depuis 27 ans le plus important prix littéraire pour la jeunesse. L’objectif du prix est de susciter l’envie et le désir de lire des plus jeunes à travers un véritable projet lecture. Le Prix représente pour les lauréats la certitude d’avoir été appréciés et soutenus par leurs lecteurs : les enfants.

Prix Les Inrockuptibles

Lancé en 2020, le Prix littéraire Les Inrockuptibles s’est donné pour vocation de prolonger le travail critique de la rédaction, tout en soutenant des ouvrages susceptibles de passer inaperçus dans un contexte particulièrement difficile pour la librairie et l’édition. Il se décline en plusieurs catégories, correspondant à des genres éditoriaux, et prend soin de saluer de premières œuvres.

Nos articles sur le Prix Les Inrockuptibles

Prix Interallié

Fondé pendant que ses initiateurs attendaient l'annonce du lauréat du Prix Femina, le premier Prix Interallié a été attribué pour la première fois à André Malraux en 1930 pour son œuvre La Voie royale. Il privilégie généralement les écrivains ayant également une carrière journalistique.

Nos articles sur le Prix Interallié

Prix Ivoire

Créé par Akwaba Culture, association de droit ivoirien, le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone récompense, depuis 2008, les écrivains émergents d’Afrique francophone et de ses diasporas.

J

Prix J'aime le livre d'art

Deux critères font la différence pour ce Prix J'aime le livre d'art, créé par le Syndicat national de l'édition en 2017 : la qualité des illustrations et l’originalité du sujet ou de son traitement.

Prix Jan Michalski de littérature

Le Prix Jan Michalski est décerné chaque année depuis 2010 par la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature pour couronner une œuvre de la littérature mondiale. Son originalité réside dans son aspect multiculturel : ouvert aux écrivains du monde entier, ce prix entend ainsi contribuer à leur reconnaissance internationale.

Prix Jean-Hugues Malineau

Le Prix Jean-Hugues Malineau rend hommage au poète, écrivain, typographe et bibliophile, qui fut également président de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Il a été créé en 2018 par le Groupe de Recherches Polypoétiques (G.R.P.).

Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey

Chaque année depuis 2003, le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey salue un roman et une bande dessinée, parmi une présélection d'ouvrages dans chacune des catégories. Les choix sont réalisés par des enfants, lecteurs et lectrices du Journal de Mickey.

Nos articles sur le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey

Prix Jules Rimet

Le prix Jules Rimet se propose de célébrer chaque année les noces du sport et de la littérature, française ou étrangère, et sous toutes ses formes : roman, chronique, nouvelle, document.

Journée du Manuscrit francophone

K

Prix Joseph Kessel de la SCAM

Le prix Joseph Kessel de la SCAM, doté de 5.000 euros, consacre l’auteur d’un ouvrage de haute qualité littéraire, écrit en langue française, dans la veine de Kessel : voyage, biographie, roman, récit ou essai. Ce prix est décerné dans le cadre du festival « Etonnants Voyageurs ».

L

Prix Landerneau

Le Prix Landerneau des Espaces Culturels E.Leclerc revient à l’auteur d’un roman de genre (noir, suspens, policier, thriller...), écrit en langue française, dont le sujet et la qualité du style sont à même de rassembler un large public.

Prix de la langue française

Créée en 1986 par la ville de Brive-la-Gaillarde, la récompense est remise au cours de la Foire du Livre de Brive, en novembre.

Prix du premier roman des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris

À travers ce Prix du Premier Roman, les bibliothèques de la Ville de Paris témoignent de leur rôle engagé dans la diffusion des œuvres et l’émergence de nouveaux talents.

Prix des Lectrices

Le Prix des Lectrices a été crée en 2014 par les éditions Milady, et désigne un roman préféré des lectrices parmi une sélection d'ouvrages.

Prix littéraire Le Monde

Le Prix littéraire Le Monde, dont la première édition s’est tenue en 2013, récompense un roman choisi parmi les titres parus à la rentrée, à la fois pour ses qualités littéraires et pour la vision du monde qu’il propose.

Nos articles sur le Prix littéraire Le Monde

Prix des Libraires

Fondé en 1955, le Prix des Libraires sélectionne des ouvrages sur l’ensemble de la production littéraire française. Fidèle à l’esprit des fondateurs, Gustave Barry, Jacques Van Moe, Georges Mea et Jean Bannier, le jury actuel sélectionne des auteurs francophones qui n’ont pas encore obtenu de prix littéraires majeurs.

Prix Libraires en Seine

Créée en 2012, l'association Libraires en Seine regroupe 14 librairies de l’Ouest parisien. Ensemble ils ont créé le prix Libraires en Seine en 2013, le prix jeunesse des P’tits Bouquineurs en Seine (8-12 ans) en 2016 et le prix jeunesse des Bouquineurs en Seine (+ de 12 ans) en 2018.

Prix des Libraires du Québec

Récompensant dorénavant l’essai et la bande dessinée, en plus du roman et de la poésie, l’Association des libraires du Québec (ALQ) dévoile chaque année une liste de 24 ouvrages lauréats.

Prix des Libraires de la Ville de Nancy - Le Point

Le magazine Le Point et les libraires remettent au cours du Livre sur la place leur coup de coeur de la rentrée littéraire. Le Prix est remis au lauréat lors du salon littéraire Le Livre sur la Place, organisé Place Carrière à Nancy en septembre.

Prix de la Littérature arabe

Créé en 2013 par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe, le Prix de la littérature arabe est la seule récompense française distinguant la création littéraire arabe. Ce Prix promeut l’œuvre d’un écrivain ressortissant de la Ligue arabe et auteur d’un ouvrage écrit ou traduit en français. Valoriser et diffuser en France la littérature arabe en plein temps fort de la rentrée littéraire, telle est la volonté des deux fondateurs de ce Prix.

Prix Littérature-Monde

Sept années après l’émergence de l’idée de « Littérature-monde », l’association Étonnants Voyageurs et l’Agence Française de Développement se sont associées en 2014 afin de créer les Prix Littérature-monde dont le jury est composé des écrivains Paule Constant, Ananda Devi, Nancy Huston, Dany Laferrière, Michel Le Bris, Atiq Rahimi et Boualem Sansal.

Grand Prix du Livre Audio

L'association La Plume de Paon s'est donnée pour mission de défendre et promouvoir le livre audio dans ses dimensions sociales, culturelles et pédagogiques, ce qui inclut notamment la remise de différentes récompenses saluant les meilleures productions de l'Hexagone.

Prix du Livre Audio France Culture / Lire dans le noir

Le Prix du livre audio France Culture / Lire dans le noir récompense chaque année depuis sept ans les meilleurs « livres à écouter » parus dans l’année.

Prix Livre et droits de l'Homme de la Ville de Nancy

Alors maire de Nancy, André Rossinot a souhaité valoriser l’importance des témoignages littéraires dans la défense et l’illustration des Droits de l’Homme en créant en 2002, avec Simone Veil ce prix national doté de 3000 euros. Il a été renommé en 2021 Prix Livre et droits humains de la Ville de Nancy.

Prix du livre européen

Prix du Livre d'Histoire

À l’occasion de son 5ème anniversaire, Le Figaro Histoire s’est associé à la chaîne Histoire pour créer le Grand Prix du Livre d’Histoire. Chaque année à l’automne, ce prix récompense un livre d’histoire paru durant les 12 mois précédents, et se distinguant pour ses qualités de recherche mais aussi pour ses qualités d’écriture.

Prix du Livre d'Histoire contemporaine

Valoriser les libraires, les éditeurs et tous les métiers du Livre a toujours passionné Luce Perrot, Présidente de l'association Lire la Politique. Dans cet esprit, elle a choisi, avec Florence Berthout, maire du Ve arrondissement de Paris, de créer le Prix du Livre d’Histoire Contemporaine du Quartier Latin, avec un jury dédié afin de distinguer un livre qui allie rigueur scientifique, talent d'écriture et nourrira la réflexion et le débat, pour une meilleure connaissance de l’Histoire des cent dernières années.

Prix du Livre du Réel

La Librairie Mollat et le journal Sud Ouest sont tombés dans les bras l'un de l'autre pour créer un prix littéraire, le Prix du Livre du Réel, soutenu par Olivier Legrain, patron issu du monde de l'industrie chimique et des matériaux. Le prix a été attribué à un ouvrage écrit en français et un autre traduit, parus et publiés sur un an à compter du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. Le Prix du Livre du Réel récompense un genre peu reconnu en France, qui ne relève pas du domaine de la fiction, dans lequel l’auteur s’empare d’un fait véridique — contemporain ou historique.

Prix du Livre Inter

Le Prix du Livre Inter est choisi chaque année par un jury d'auditeurs venant de toute la France. Les vingt-quatre jurés se réunissent pendant une journée à la Maison de la Radio pour débattre et voter, parmi dix livres qui ont été sélectionnés quelques semaines plus tôt par un collège de critiques littéraires.

Nos articles sur le Prix du Livre Inter

Prix Lorientales

La récompense salue chaque année depuis 2011 un ouvrage traitant de l'univers oriental — elle est organisée par l'association Lorientales, ancrée au Pays de Lorient.

Prix Lucien Barrière

Le Prix Lucien Barrière est un prix littéraire décerné depuis 1976 au Festival du film américain de Deauville : il récompense le meilleur livre ayant pour thématique l'Amérique, choisi par un jury d'écrivains et de journalistes.

M

Prix Maison de la Presse

Le Prix Maison de la Presse récompense chaque année un ouvrage rédigé en langue française destiné à un large public. Créé en 1970, il est co-géré par NAP, groupe de distribution de proximité à la tête du réseau des 600 Maison de la Presse et 1000 Mag Presse en France, et par le Syndicat National des Dépositaires de Presse (SNDP).

Prix Mallarmé

Le Prix Mallarmé est décerné par l'Académie Mallarmé, fondée en 1937. Il récompense un poète d’expression française pour un recueil de textes publié entre le 1er octobre de l’année précédente et le 1er octobre de l’année en cours.

Prix Mange, Livre !

Le collectif lillois Mange, Lille ! décerne chaque année le Prix « Mange, Livre ! » à un ouvrage qui met en avant l’alimentation d’aujourd’hui ou de demain issue de pratiques respectueuses de la Nature, de la vie et de la biodiversité.

Prix Marcel-Couture

Le Prix Marcel-Couture couronne, sans restriction de genre, un beau livre dont l’originalité et l’audace éditoriale sont remarquables. Ces honneurs remis pendant le déroulement du Salon du livre soutiennent et stimulent indéniablement le milieu du livre tout en multipliant et valorisant la littérature et ses éditeurs.

Prix Marguerite Duras

Créé en 2001 par le conseil général de Lot-et-Garonne, le prix Marguerite-Duras est financé par la mairie de Trouville-sur-Mer et la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent à hauteur de 15.000 €. Il récompense chaque année, à tour de rôle, un livre, une pièce de théâtre, une œuvre cinématographique ou encore un artiste pour l'ensemble de son oeuvre.

Prix littéraire Marguerite Puhl-Demange

Mettant à l’honneur Marguerite Puhl-Demange, co-fondatrice du festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme, journaliste et grande femme de lettres, ce prix distingue une œuvre (roman ou récit) écrite en français et publiée entre le 1 e août et le 30 novembre de l’année précédant sa remise. Il est attribué à une œuvre littéraire de qualité, écrite par un écrivain et/ou un journaliste et qui raconte à sa manière le monde. Décerné par un jury de lecteurs mosellans, il a récompensé de grandes signatures du roman contemporain telles Mathias Enard, Philippe Jaenada, Joy Sorman ou encore Patricia Reznikov. Le prix est parrainé par MGEN, mutuelle santé ouverte à tous, depuis 2017.

Prix Marguerite Yourcenar

« On connaît très mal un écrivain par un seul de ses livres : les harmoniques de l'œuvre nous échappent. » Marguerite Yourcenar, En pèlerin et en étranger. C’est donc pour mieux approcher un auteur, appréhender son univers, (re)découvrir son talent que, chaque année, en décembre, la Scam décerne le Prix Marguerite Yourcenar qui met en lumière un auteur pour l’ensemble de son œuvre.

Prix Marianne

Le Prix Marianne est organisé par la Chambre Départementale des Notaires de Moselle, partenaire du festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme. Il couronne un auteur français ayant publié, dans l’année précédente, un ouvrage dans le genre essai, biographie, étude historique, scientifique ou politique, romans exclus. Grands amateurs de lecture, attentifs aux parutions des diverses éditions, un collectif de notaires sélectionne chaque année une douzaine d’ouvrages et les proposent au groupe de lecteurs qui opéreront chacun un choix personnel. Le jury est composé de neuf membres choisis par la Chambre des Notaires de la Moselle ainsi que par la Caisse des Dépôts et Consignations représentée par son Trésorier Payeur Général. Il met un point d’honneur à la qualité de l’expression écrite, reflétant au mieux la pensée de l’auteur.

Prix Littéraire Matmut

Le Prix Littéraire Matmut, l’édition de votre premier roman a été lancé en 2013 à l’initiative du Conseil d’Administration du Groupe Matmut sur proposition de son Président Daniel Havis. Il s’inscrit dans la continuité de l’engagement culturel de la Matmut pleinement orienté en faveur des talents débutants ou émergents.

Prix Médicis

Le Prix Médicis récompense un roman français, un étranger et un essai. Il a été fondé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux. Le Prix Médicis Étranger a été créé en 1970, et le Prix Médicis Essai en 1985.

Nos articles sur le Prix Médicis

Prix Méditerranée

Le prix Méditerranée a été fondé en 1985 à Perpignan par le Centre Méditerranéen de Littérature. Il récompense, chaque année, un ouvrage écrit en prose et en français traitant d’un sujet méditerranéen. Il existe également un prix Méditerranéen « étranger », qui est décerné à un écrivain du bassin méditerranéen dont l'œuvre est traduite en français.

Prix du Meilleur Polar des Lecteurs de Points

Décerné par un jury composé de 40 lecteurs et 20 libraires, le prix récompense chaque année l’auteur du meilleur ouvrage de la littérature policière publié dans l'année au sein de la maison Points.

Prix [du métro] Goncourt

Le Prix [du métro] Goncourt permet de mettre à l'honneur un auteur et son œuvre. Le nom de ce « prix », qui évoque une institution littéraire, traduit, au-delà de la boutade, un amour des mots et des bonnes formules.

Nos articles sur le Prix [du métro] Goncourt

Prix Jean Monnet

Le Prix Jean Monnet de littérature européenne a été créé en 1995 et récompense un auteur européen pour un ouvrage écrit ou traduit en français.

Prix Montaigne

Le Prix Montaigne a été créé en 2003 par la mairie de Bordeaux et l'Académie du Vin de Bordeaux. Il est remis à l'auteur d'un livre vecteur de valeurs telles que l'humanisme, la tolérance et la liberté. Il est doté de 20 caisses de Grands Crus de Bordeaux.

Prix Monte-Christo

Dix détenus de Fleury-Mérogis, encadrés par un enseignant, se transforment en jurés littéraires. À leurs côtés, un comité composé de professionnels de l’édition et de journalistes leur proposera huit romans francophones, publiés entre septembre 2017 et mai 2018, répondant à la thématique « Enfermements ».

N

Prix Nice Baie des Anges

Parrainé et doté par la capitale de la Métropole Nice Côte d’Azur, le prix littéraire Nice Baie des Anges récompense tous les ans un roman paru dans les douze mois précédant le Festival du Livre de Nice.

Prix Roger Nimier

Créé en 1963, le prix Roger Nimier récompense un jeune auteur dont l'esprit s'inscrit dans la lignée de l'œuvre littéraire de Roger Nimier, chef de file du mouvement littéraire dit des « Hussards ». Sauf qu'il est à présent est doté de 5.000 € et remis par Vincent Bolloré, le mécène du prix.

Prix de la Nouvelle érotique

Créé en 2015 par les Avocats du Diable sur une idée de Jacques-Olivier Liby, le Prix de la Nouvelle Érotique récompense chaque année une nouvelle francophone impérativement inédite, d’un(e) auteur(e) ayant déjà publié (quel que soit le support: édition papier, numérique, blog, journalisme…)

O

Prix Orange du livre

Le Prix Orange du Livre récompense, depuis 2009, un roman écrit en français et publié entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours. Ce Prix associe des internautes passionnés de littérature et des professionnels du livre.

Prix Jean d'Ormesson

« Trois mots viennent spontanément à l’esprit lorsqu’on évoque Jean d’Ormesson : esprit, humour, allégresse », rappellent les organisateurs de cette récompense annuelle. La distinction est décernée par un jury présidé par François d'Ormesson, qui choisit des livres d'une manière un peu spéciale : « Ni l’époque, ni la langue, ni le genre n’entraveront le choix des douze jurés. Seuls leurs goûts, leur complicité et une certaine forme d’affinité élective guideront leur sélection », indique le règlement.

Nos articles sur le Prix Jean d'Ormesson

Prix Ouest France « Étonnants Voyageurs »

Le prix Ouest-France Étonnants Voyageurs, parrainé par Salaün Hollidays, récompense un roman écrit en français et paru entre les mois d’août et février. Le prix est décerné par un jury de jeunes lecteurs âgés de 15 à 20 ans.

P

Prix de la Page 111

Fondé en 2012 par l'équipe de l'émission littéraire « Nova Book Box » de Richard Gaitet, le Prix de la Page 111, comme son nom l'indique, salue un ouvrage de la rentrée littéraire en ne prenant en compte que cette page en particulier...

Nos articles sur le Prix de la Page 111

Prix Marcel Pagnol

Chaque année, le Prix Marcel Pagnol récompense un livre qui évoque des souvenirs d'enfance. Créé par Floryse Grimaud, le prix est décerné par un jury composé par Jacqueline Pagnol, Daniel Picouly, Azouz Beggag, Guy Goffette, Dominique Guiou, Karin Hann, Xavier Houssin, Stéphanie Janicot, Nicolas Pagnol, Claude Pujade-Renaud et Floryse Grimaud.

Prix Paris Diderot - Esprits libres

Ce prix est une initiative originale de l’université Paris Diderot et de sa Fondation. Depuis plus de 40 ans, l’Université agit pour la diffusion du savoir et de la culture auprès de ceux qui en sont éloignés. Elle est actuellement l’une des seules universités françaises à disposer d’un service dédié à l’enseignement en prison. Il s’agit d’une initiative inédite en Île-de-France qui offre aux détenus participants, femmes et hommes, la possibilité de lire des ouvrages auxquels ils n’ont généralement pas accès et de découvrir des auteurs contemporains. Il place les personnes détenues dans une posture inattendue — celle de jurés —, sollicite leur sensibilité et leur capacité d’échange et de discussion, les met en situation de responsabilité vis-à-vis de leur mission.

Prix Paris-Liège

Le Prix Paris-Liège récompense chaque année le meilleur essai original portant sur les sciences humaines, écrit en langue française et publié au cours de l’année qui précède celle de la remise du prix. Il soutient et alimente le cadre de relation entre les villes de Paris et de Liège.

Prix Pierre Daix

Le Prix Pierre Daix a été créé en 2015 par François Pinault, en hommage à la mémoire de son ami journaliste, écrivain et historien de l’art français mort en 2014. Doté de 15.000 €, le Prix Pierre Daix distingue chaque année un ouvrage consacré à l’histoire de l'art moderne et contemporain. Son jury est composé d’une dizaine de personnalités du monde de l’art et de la recherche et désigne l'ouvrage lauréat en fin d'année.

Nos articles sur le Prix Pierre Daix

Prix de la Porte Dorée

Créé en 2010, le Prix littéraire de la Porte Dorée encourage les écrivains à faire face à la crise migratoire en Europe pour en donner une vision plus nuancée et plus poétique. Le jury désigne le lauréat parmi une dizaine de titres de l’année éditoriale en cours, qui ont été sélectionnés par un comité de lecture composé de professionnels du livre, d’historiens, d’enseignants et de journalistes. Le lauréat recevra également la somme de 4000 euros.

Prix Première Plume du Furet du Nord

Le Furet du Nord, en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France, décerne le Prix Première Plume chaque année à un auteur de la rentrée littéraire dans la catégorie « Premier Roman », pour la force de leurs récits et les émotions qu’ils ont insufflées.

Q

Prix du Quai des Orfèvres

Le prix du Quai des Orfèvres a été créé en 1946 : il récompense chaque année un roman policier en étudiant des manuscrits anonymes. Son jury, composé de 22 membres, policiers, magistrats et journalistes, choisit ainsi en toute impartialité...

Prix littéraire de la ville de Quimper

Attentive aux difficultés rencontrées à l’heure actuelle par la filière éditoriale et le monde du livre, la ville de Quimper a décidé de créer un prix littéraire destiné à encourager et à valoriser la création artistique dans ce domaine. Deux récompenses seront décernées : la première est destinée à couronner une œuvre littéraire de fiction éditée en 2015 en langue française, et la seconde sera attribuée à une œuvre de fiction en langue bretonne encore non publiée. Chaque lauréat recevra un prix de 1500 €.

R

Grand Prix Poésie RATP

Le concours est ouvert à toute personne, sans limite d'âge, n'ayant jamais publié d'œuvre littéraire, sauf à compte d'auteur. Un prix spécial « enfant » sera décerné aux participants de moins de 12 ans. Au final, 10 lauréats verront leurs textes publiés dans le métro et le RER, ainsi qu'au travers du réseau autobus, et même sur le site de la RATP. « Outre cet affichage, le grand gagnant aura la chance de partir sur les traces d'un poète renommé dans une capitale européenne ; les autres lauréats recevront des ouvrages de la Pléiade, des livres de poche... »

Prix du récit dessiné

Doté à hauteur de 5000 €, le Prix du récit dessiné a été créé en 2017 par la Scam. Il récompense un récit dessiné, édité sous la forme d’un livre, appartenant à l’univers de la fiction ou de la non-fiction, en langue française, signé par une seule autrice ou un seul auteur.

Nos articles sur le Prix du récit dessiné

Prix Régine Deforges

Porté conjointement par la Ville de Limoges et les enfants de l’auteure et co-présidents du jury, Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, le Prix Régine Deforges récompense un premier roman écrit par un auteur francophone et se déroule chaque année dans le cadre du salon du livre Lire à Limoges.

Prix Provins Moyen-Âge

La ville de Provins a crée le prix littéraire en 2007. Il est remis à un essai historique, consacré à la période du Moyen Âge et paru dans l’année en cours.

Prix Relay des Voyageurs-Lecteurs

Le prix recueille la participation d’environ 15.000 votants, qui élisent l’ouvrage de leur choix. Leur vote est plus participatif que décisif : les jurés, auteurs, journalistes et spécialistes des transports, ont le dernier mot malgré tout.

Prix Renaudot

Ce prix avait, à l'origine, une identité forte liée à la presse, car son jury était composé de journalistes. Des journalistes attendaient le résultat du prix Goncourt, et comme celui-ci tardait à être annoncé, ils décidèrent de créer leur propre prix. Le Renaudot est depuis traditionnellement décerné le même jour que le Goncourt. Mais cette identité s'est diluée au fil des ans, car le jury se compose désormais aussi bien d'écrivains que de journalistes.

Nos articles sur le Prix Renaudot

Prix René Goscinny

Fidèle à sa vocation originelle, le Prix René Goscinny, en collaboration avec le Festival International de la Bande Dessinée, a pour vocation de mettre en lumière le travail d’un scénariste de bande dessinée. Il est attribué à un scénariste de bande dessinée pour l’ensemble de son œuvre ou pour un album paru dans l’année dont il est exclusivement l’auteur du scénario.

Prix Révélation ADAGP/Quai des Bulles

Le Prix Révélation de l’ADAGP / Quai des Bulles vise à valoriser et à encourager le travail des jeunes auteurs de bandes dessinées. Il récompense un auteur travaillant ou résidant en Europe et Suisse, ayant publié au maximum trois albums, dont un dans l’année.

Prix Révélation de la SGDL

Chaque automne, les Prix Révélation de la Société des Gens de Lettres célèbrent la création francophone contemporaine et encouragent de nouveaux talents.

Prix de la Revue des Deux Mondes

Le prix, créé en 2008, récompense un essai reconnu à la fois pour ses qualités littéraires, la pertinence de son sujet dans le débat d’idées contemporain et le regard qu’il porte sur la relation du passé au présent.

Prix Rive Gauche à Paris

Les Prix Rive Gauche à Paris couronneront une œuvre littéraire écrite en langue française, une œuvre littéraire traduite en langue française parues dans les 6 derniers mois, ainsi qu’une revue littéraire.

Prix du Roman des étudiants France Culture-Télérama

Dénommée Le Roman des étudiants France Culture - Télérama, cette récompense est portée par un jury d'étudiants. L'idée qui préside à ce prix est d'encourager mais aussi de soutenir les jeunes qui aiment lire en les poussant à devenir aussi prescripteurs.

Prix du Roman graphique des lycéens

Ce projet a débuté au début de l'année 2016 avec une classe de seconde du lycée Lucie Aubrac, dont chaque élève a voté individuellement pour déterminer le lauréat parmi quatre finalistes. Le prix a été remis dans le cadre de la 7ème édition du Festival des mots libres à Courbevoie.

Grand Prix du Roman Métis

Créé en 2010 et initié par La Ville de Saint-Denis de La Réunion, la Direction des affaires culturelles - océan Indien et La Réunion des Livres avec le soutien de la Sofia, le Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis, récompense un roman francophone paru depuis moins d’un an et véhiculant des valeurs de métissage, d’humanisme et de diversité.

Prix Roman News

Renouvelant une tradition littéraire magnifiée par Truman Capote (De Sang froid, 1966), le Roman-News croise les domaines de l’imaginaire et du documentaire dans ces ethno fictions nourries d’enquêtes. Publicisdrugstore et Stiletto ont choisi de célébrer ensemble ces œuvres en créant en 2011 le prix littéraire du Roman-News.

Prix Jean-Jacques Rousseau

Ce prix couronne chaque année une autobiographie au mois de mai. La récompense s'attache à un genre littéraire bien particulier, auquel le philosophe a donné ses lettres de noblesse.

Grand Prix RTL-Lire

D'abord connu sous le nom Prix RTL grand public, le Grand Prix RTL-Lire succède à cette récompense née en 1975, à la faveur d'une association avec la revue spécialisée Lire Magazine. À partir de 1992, il salue chaque année un roman francophone choisi par un jury de lecteurs.

Nos articles sur le Grand Prix RTL-Lire

Prix RTS Littérature Ados

Fondé en 2006, le Prix RTS Littérature Ados a pour vocation de promouvoir la lecture et d’encourager la création littéraire destinée aux jeunes. Partout en Suisse romande, des jeunes lecteurs débattent des titres en lice avant d’élire le meilleur roman et de rencontrer l’auteur-e lauréat-e au Salon du Livre.

S

Prix Françoise Sagan

Récompense fondée en 2010, le prix Françoise Sagan, en hommage à l’écrivaine, distingue une fiction en langue française, un roman ou une nouvelle publié depuis l’automne précédent la remise du prix. L’objectif est de récompenser des auteurs qui n’ont pas encore reçu de prix et si possible qui n’ont pas été sélectionnés pour un autre prix dans les mois précédents.

Prix Sciences pour tous

Organisé au niveau local depuis 2004, le prix du livre Sciences pour tous, créé par le ministère de l’Education nationale et le Syndicat national de l’édition (SNE) a été étendu au niveau national en 2015, grâce à un partenariat avec le CEA. Il est parrainé depuis 2008 par l’Académie des Sciences.

Prix Saint-Simon

Le Prix Saint-Simon, créé en 1975 par la municipalité de La Ferté-Vidame, le conseil général d'Eure-et-Loir et l'Association des amis de La Ferté-Vidame, récompense chaque année un livre de mémoires. Le prix est doté d'une récompense de 7.500 €.

Prix du Sénat du Livre d'Histoire

Créée en 2003, la récompense rend hommage aux historiens, jeunes auteurs, chercheurs ou historiens confirmés.

Prix Senghor

Le Prix Senghor a été créée en 2006 pour valoriser des oeuvres de la littérature francophone et francophile. Il est doté d'une somme de 2000 €.

Prix Sévigné

Fondé en 1996 par Anne de Lacretelle, fille de l'éminent écrivain et académicien français Jacques de Lacretelle, le Prix Sévigné récompense chaque année une correspondance inédite ou une réédition enrichie.

Nos articles sur le Prix Sévigné

Grands Prix SGDL

Les prix sont ouverts aux livres écrits en français (ou, pour les prix de traduction, traduits en français) et publiés à compte d’éditeur.

Grand Prix SGDL de la Fiction Radiophonique

Depuis 10 ans, la commission radiophonique de la SGDL récompense une fiction radiophonique réalisée dans des conditions professionnelles qu'importe leur format.

Prix Simone Veil

Créé en 2012 par l’association Cocktail & Culture en partenariat avec les Librairies Fontaine, le Prix Simone Veil récompense chaque année un ouvrage retraçant l’œuvre d’une femme d’action, en hommage à Simone Veil.

Prix littéraire de la Société Centrale Canine

Chaque année depuis 2006, ce Prix récompense les meilleures œuvres francophones mettant en exergue les relations entre l'Homme et le Chien.

Prix SNCF du Polar

Créés en 2001 sous la forme de plusieurs prix, les Prix SNCF du Polar récompensent désormais une BD, un roman et un court-métrage. Les lecteurs sont invités, chaque année, à élire leur favori dans les différentes catégories à partir de plusieurs sélections.

Prix Solaris

La récompense, décernée par la revue éponyme, s’adresse aux auteurs canadiens de nouvelles inédites qui écrivent en français, dans les domaines de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy.

Prix Stanislas

Le Livre sur la Place à Nancy, premier grand salon du livre de la rentrée littéraire, a décidé de créer un prix littéraire en collaboration avec Groupama. Il récompense le talent d’un auteur d’un premier roman publié à la rentrée de septembre. « L’objectif est d’aider au lancement d’un nouvel auteur. 3.000 € de dotation, mais surtout de très nombreux livres achetés et mis en avant dans les agences [Groupama Grand Est, NdR] afin de pérenniser sa parution au-delà de la rentrée, souvent difficile pour les jeunes auteurs. »

Prix du Style

Créé par le label littéraire Plume et Plomb, le Prix du Style a vocation à récompenser un auteur vivant, d'expression francophone, pour un livre paru dans l'année écoulée. Comme son nom l'indique, le Prix du Style se concentre sur l'aspect stylistique de l'oeuvre.

T

Prix Le Temps retrouvé

Le Prix Le Temps retrouvé a été créé en 2020 par l'association Le Pari(s) littéraire, afin de rendre hommage à Marcel Proust. Parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, il récompense une œuvre littéraire qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société.

Nos articles sur le Prix Le Temps retrouvé

Grand Prix Terre des Templiers

Un nouveau prix littéraire vient de voir le jour, consacré exclusivement au roman médiéval : le Grand Prix Terres des Templiers, né sous l’impulsion de la cave Terres des Templiers, producteur des vins AOC, Banyuls Grand Cru et Collioure dans le Pays Catalan, veut transmettre cette passion conjointe de l'Histoire et de la fiction.

V

Prix Le Vaudeville

Le Prix Le Vaudeville (ancien prix de La Coupole) consacre un roman (récit ou recueil de nouvelles) français qui fait preuve d’esprit.

Prix Vialatte

Le prix Alexandre Vialatte fut créé en 2011 par Jean-Pierre Caillard en hommage à l’écrivain, critique littéraire et traducteur français du même nom. Doté de 6.105 euros, « soit la somme de la longueur du fleuve Congo (4.640 kilomètres) et de la hauteur du puy de Dôme (1.465 mètres) », ce prix récompense tous les printemps un ouvrage de langue française remarquable pour ses qualités stylistiques, son humour et son audace formelle, en écho à l’esprit de Vialatte.

Prix Vendredi

Créé en 2016, le Prix Vendredi est unique en son genre: il s’agit du premier prix national de littérature adolescente. Trop souvent méconnue, alors qu’elle est incroyablement dynamique, la littérature jeunesse est celle qui ose aujourd’hui. Elle prend des risques avec un grand sens des responsabilités. C’est pour que la qualité littéraire de ces livres soit davantage reconnue que le Prix Vendredi existe.

Prix Vénus Khoury-Ghata

W

Prix Wepler

Le Prix Wepler-Fondation la Poste est présidé par un jury tournant associant lecteurs professionnels et lecteurs amateurs n’envisageant aucune carrière dans le monde du livre, afin de garantir un « engagement désintéressé » et une liberté de jugement. Le prix a en effet vocation à se distinguer des autres prix littéraires en récompensant des auteurs moins connus et des livres moins attendus. Le prix est doté de 10.000 €.

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Prix littéraire 30 Millions d'Amis

Créé en 1982, le Prix littéraire 30 Millions d'Amis récompense chaque année un roman ou un essai qui met à l'honneur les animaux. Le prix est doté d'un chèque de 3000 €, et le ou la lauréate est chargée par la Fondation 30 Millions d'Amis de le reverser à une association de défense des animaux de son choix.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com