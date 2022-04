Le prix Eugène Dabit du roman populiste 2022 decerné à Dan Nisand

La cérémonie de remise du prix 2022 à Dan Nisand se déroulera le 29 avril à 18 heures à l’Hôtel du Nord, à Paris. Cette année, Patrick Pelloux, médecin urgentiste, écrivain et syndicaliste, a été le parrain de l’événement.

Voici le synopsis des éditions Les Avrils du roman récompensé :

Melvil a grandi dans l'un des 138 pavillons de la cité-jardin Hildenbrandt, en Alsace. A vingt-cinq ans, sa vie se résume à un modeste emploi en mairie, quelques soirées au bar ou au lac. Et à prendre soin du paternel depuis que ses frères sont partis. Virgile, l'aîné, s'est engagé dans la Légion. Jonas, le cadet, a disparu depuis des mois. Au grand soulagement du voisinage. Car leur nom seul suffit à terroriser le quartier.

Les Ischard : irresponsables, asociaux, récidivistes. Des teignes. Mais un jour de printemps, le téléphone sonne et, dans les rues aux noms de fleurs, la rumeur enfle...

Le jury a salué de son côté, « un percutant roman d’apprentissage : celui de la violence, cultivée et transmise comme une identité venimeuse, celle d’une fratrie d’une cité de l’Est de la France... Virgile, Melvil, Jonas, ils ont des prénoms majestueux comme des mythes. Leur histoire aux accents tragiques est racontée par le plus vulnérable d’entre eux, dans une langue travaillée, inventive et tendue comme un arc, à l’image de la tension interne à cette famille et cette société. »

Né à Strasbourg, Dan Nisand est également l’auteur de Morsure, une novella parue en 2007 aux éditions Naïve.

Le roman récompensé a été choisi parmi quatre autres finalistes : Pierric Bailly et son Roman de Jim (P.O.L), Tonino Benacquista et Porca Miseria (Gallimard), Salomé Kiner et Grande Couronne (Christian Bourgeois), et Nicolas Mathieu et son roman, Connemara (Actes Sud).

L'édition précédente avait vu Samira Sedira remporter le prix Eugène Dabit du roman populiste pour son roman, Des gens comme eux, paru aux éditions Rouergue en 2020.

Crédits : Editions Les Avrils