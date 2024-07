Le Prix de la littérature arabe dévoile sa sélection 2024

Voici la sélection 2024 :

Du pain sur la table de l'oncle Milad (traduit de l'arabe par par Sarah Rolfo) de Mohammed Alnaas

(Libye), Le bruit du monde

Les carnets d'El-Razi (traduit de l'arabe par Lotfi Nia) d'Aymen Daboussi (Tunisie), éd. Philippe Rey



Bientôt les vivants d'Amina Damerdji (Algérie), Gallimard

Le palais Mawal de Dominique Eddé (Liban), Albin Michel

Le désastre de la maison des notables (traduit de l'arabe par Souad Labbize) d'Amira Ghenim (Tunisie), Philippe Rey [Barzakh] - Collection khamsa

L'Éden à l'aube de Karim Kattan (Palestine), Elyzad

Il faut revenir d'Hala Moughanie (Liban), Projectiles

Cette sélection illustre la richesse et la diversité des littératures du monde arabe, reflétant un éventail de thèmes variés à travers des romans de auteurs venant de différentes régions telles que l'Algérie, le Liban, la Libye, la Palestine et la Tunisie, qui écrivent en arabe ou en français, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Le prix entend par ailleurs honore également l'engagement de prestigieuses maisons d'édition. Des rencontres littéraires avec les finalistes sont prévues à la Bibliothèque de l'Institut du monde arabe, avec libre accès au public. Les détails de la programmation seront annoncés ultérieurement.

Depuis sa création en 2013, le Prix de la littérature arabe est une des rares distinctions françaises dédiées à la création littéraire du monde arabe. Doté de 10.000 €, ce prix récompense l'œuvre d'un écrivain originaire d'un des pays de la Ligue arabe, auteur d'un livre écrit ou traduit de l'arabe vers le français et publié entre le 1er septembre 2023 et le 30 septembre 2024.

Le jury, présidé par Pierre Leroy, administrateur délégué de la Fondation Jean-Luc Lagardère, se réunira cet automne pour sélectionner le lauréat ou la lauréate. Le résultat sera annoncé lors d'une cérémonie prévue le 27 novembre 2024 à l'Institut du monde arabe, en présence de Jack Lang, Président de l'IMA.

Parmi les lauréats précédents figurent Jabbour Douaihy (Liban) en 2013, Mohammed Hasan Alwan (Arabie Saoudite) en 2015, Inaam Kachachi (Irak) en 2016, Mohammed Abdelnabi (Égypte) en 2019, Jokha Alharthi (Oman) en 2021, et Feurat Alani (Irak) en 2023.

Parallèlement, la Fondation Jean-Luc Lagardère et l'Institut du Monde Arabe décerneront le Prix de la littérature arabe des lycéens, doté de 4000 €, lors d'une cérémonie le 19 décembre 2024. Étienne Champion, recteur de l'Académie de Versailles, et Jack Lang y seront présents. Les élèves des lycées généraux, technologiques et professionnels de l'Académie de Versailles, ainsi que ceux du lycée Regnault de Tanger, voteront pour leur œuvre favorite parmi la sélection finale.

Cette initiative vise à encourager l'interculturalité et à enrichir la compréhension des jeunes sur différentes cultures. En 2023, Abdelkrim Saifi avec son roman Si j'avais un franc (Anne Carrière) a remporté ce prix.

L'Institut du monde arabe, fondé en 1987, est une institution de droit privé fruit d'une collaboration entre la France et les pays de la Ligue arabe, visant à promouvoir les échanges entre l'Orient et l'Occident. La Fondation Jean-Luc Lagardère, intégrée à la Fondation de France depuis 1989, est active dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la solidarité, soutenant des jeunes talents et la diversité culturelle à l'échelle mondiale.

