Alexandre Dupilet reçoit le Prix château de Versailles du livre d'Histoire 2021

40 livres publiés par 23 maisons d'édition ont été reçus, lus et pris en compte par le jury à l'occasion de cette nouvelle édition de la récompense. Rappelons que l’ouvrage primé doit s’inscrire dans le cadre chronologique des XVIIe et XVIIIe siècles et peut concerner la France ou tout autre pays. Son sujet ne doit pas être obligatoirement lié au château de Versailles.

Le résumé de l'éditeur pour Le Régent :

Promis à rien, petit-fils de France condamné à contempler ses collections et à errer dans les splendeurs de Saint-Cloud et du Palais-Royal, il gouverna pourtant la France durant huit ans, de 1715 à 1723, après la mort de Louis XIV. À la tête de l’État, il mit en chantier de nombreuses réformes, dont certaines, novatrices, comme la polysynodie et le système de Law, ont marqué les esprits. Pour assurer la paix extérieure, il n’hésita pas à s’allier avec l’Angleterre, remettant en cause la politique étrangère menée par Louis XIV. Il n’eut pourtant d’autre ambition que d’assurer la paix du royaume et de préserver le pouvoir absolu du jeune roi Louis XV. Loin d’être un prince libéral, annonciateur du siècle des Lumières, Philippe d’Orléans fut en vérité le digne héritier du Roi-Soleil.

[PREMIERES PAGES] : Le Régent ; Philippe d'Orléans, l'héritier du Roi-Soleil

L'ouvrage a été récompensé le 27 mai 2021 à l’issue de la réunion du jury, présidé par Catherine Pégard, présidente de l’Établissement public du château de Versailles, et composé d'Yves Carlier, conservateur général du patrimoine au château de Versailles, président du comité de lecture, Joël Cornette, historien, François de Mazières, maire de Versailles, Emmanuel de Waresquiel, historien, Emmanuel Laurentin, journaliste, Olivier Magnan, blogueur Arts et Culture « Scribe accroupi », Christine Orban, romancière, Camille Pascal, conseiller d’État, lauréat de l’Académie Française et enfin Laurent Salomé, directeur du Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.

ActuaLitté a l'honneur d'être partenaire du Prix château de Versailles du livre d'Histoire.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones