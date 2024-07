La sélection du Prix RTS Littérature Ados 2025 révélée

Créé en 2006, le prix RTS Littérature Ados vise à promouvoir la lecture et à encourager la création littéraire pour la jeunesse. Destiné aux adolescents de 13 à 15 ans de Suisse romande, ce prix récompense un ouvrage parmi une sélection de cinq romans jeunesse.

Les jeunes lecteurs, réunis en comités de lecture dans leurs classes ou bibliothèques, puis en jurys cantonaux et en jury final, découvrent et débattent de livres récents aux thématiques et styles variés. Toutes les institutions accueillant des jeunes — bibliothèques, classes, maisons de quartier, centres de loisirs, etc. — sont invitées à participer à cette initiative.

La sélection 2025

La remise du prix se tiendra le 19 mars 2025 au Salon du livre de Genève, en présence de l’auteur lauréat et des jurés. Pour le moment, le comité de sélection du Prix RTS littérature ados, composé de bibliothécaires, de libraires et des responsables de la récompense au sein de l’ISJM et de la RTS, a sélectionné les cinq romans suivants :

C’est beau de mentir, Catherine Grive (Sarbacane, 2023)

Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne, Jérôme Leroy (Syros Jeunesse, 2023)

Liverpool-sur-Somme, Martine Pouchain (Thierry Magnier, 2023)

Passager de l’été, Jean-Philippe Blondel (Actes Sud Jeunesse, 2023)

Quand on dansait sur les toits, Tristan Koëgel (Didier Jeunesse, 2023)

Plus de 500 participants

L’autrice française Florence Hinckel a été couronnée par le prix RTS Littérature Ados 2024 pour son roman L’Aube est bleue sur Mars, publié aux éditions Nathan.

Près de 510 élèves de Suisse romande avaient alors débattu dans leurs classes ou clubs de lecture. Lors des délibérations finales, un jury composé de sept jeunes, représentant chacun un canton romand, avait choisi ce roman comme lauréat.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones