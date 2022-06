Nick Hornby, lauréat du très chic Prix Fitzgerald 2022

Le Prix Fitzgerald a été créé en 2011 par Marianne Estène-Chauvin, Présidente de l’Académie Francis Scott Fitzgerald et propriétaire de l’emblématique hôtel Belles Rives de Juan-les-Pins, ancienne maison de l’écrivain quand il résidait sur la Côte d’Azur.

Décerné chaque année par un jury composé d’écrivains, éditeurs et critiques, le Prix Fitzgerald récompense un roman, ou une nouvelle « reflétant l’élégance, l’esprit, le goût du style et l’art de vivre de l’écrivain américain F. Scott Fitzgerald ». Il a été remis notamment au cours de ces dernières années à Jonathan Dee, Jeffrey Eugenides, Jay Mc Inerney, Christopher Bollen et William Boyd.

Présidé par Bertrand de Saint Vincent, le jury se composait pour cette édition, de Daphné Roulier-de Caunes,

Marie-Dominique Lelièvre, Eric Neuhoff, François Armanet, Frédéric Beigbeder, Christophe Ono Dit Biot et

Hélène Fillières.

Voici le résumé du roman par l'éditeur :

Toute sa vie Lucy a suivi une route tracée d'avance, notamment en matière d'amour. Elle a rencontré un homme qui lui ressemblait : même âge, même parcours, mêmes rêves ; ils se sont mariés et ont eu deux enfants. Mais voilà, aujourd'hui, Lucy est une enseignante de quarante et un ans, divorcée, avec deux fils à charge, et la route débouche sur un carrefour. Quelle direction prendre ? Lucy sent ses certitudes vaciller... Serait-ce le parfait timing pour un coup de foudre ? Lorsqu'elle rencontre Joseph derrière le comptoir de la boucherie de son quartier bobo londonien, elle ne cherche pourtant pas l'amour, loin de là. Plutôt un baby-sitter de confiance, pour pouvoir sortir de temps à autre. Et puis Joseph a vingt-deux ans, habite chez sa mère, cumule les petits jobs et rêve de devenir DJ. Pire encore, il a voté LEAVE. Disons-le, il n'a rien du candidat idéal. Mais parfois, il s'avère que la personne qui peut vous rendre le plus heureux est celle à laquelle vous vous attendez le moins ! Même si cela peut générer quelques complications...

Né en 1957 dans le Surrey au Royaume-Uni, Nick Hornby est écrivain et auteur depuis 1992. Son premier livre

traduit en Français s’intitule Carton Jaune, récit autobiographique de sa vie en tant que supporteur du Club de Football Anglais, Arsenal.

Son premier roman, Haute Fidélité, est publié en 1995, et devient rapidement un livre incontournable pour tous les amateurs de pop music. A ce jour, l’écrivain a écrit près d’une vingtaine d’ouvrages, de romans et de titres de non-fiction. La plupart de ses livres ont été adaptés au cinéma.

Nick Hornby. Prix Fitzgerald 2022.



Toute son oeuvre est marquée par un humour corrosif, un sens du dialogue, et une finesse psychologique. Il est aujourd'hui considéré comme un maître de la comédie sociale britannique et un auteur culte.

En 2021, Le Dernier Été en ville (trad. Laura Brignon), de Gianfranco Calligarich, paru chez Gallimard, avait reçu le Prix Fitzgerald.

Crédits : Prix Fitzgerald (De gauche à droite : Bertrand de Saint-Vincent, le lauréat Nick Hornby, Eric Neuhoff, Marie-Dominique Lelièvre, Fréderic Beigbeder, François Armanet et Daphné Roulier)