Éric Fouassier, lauréat du Prix Maison de la Presse 2021

L'Institut de France, qui abrite cinq académies, dont l'Académie française et l'Académie des inscriptions et belles-lettres, récompense chaque année des personnalités et des initiatives dans les domaines des lettres, des sciences et des arts. Pour cette session de printemps, les récompenses saluent notamment Maryse Condé et la Bibliothèque nationale du Liban.