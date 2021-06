Gaëlle Nohant lauréate de la 10e édition du Prix Littéraire Domitys

Depuis le mois d’octobre 2020, ce sont près de 1000 membres des clubs de lecture qui se sont réunis dans plus de 110 résidences pour échanger autour des 5 œuvres sélectionnées. À l’issue de plusieurs mois de lecture et d’échanges, les clubs de lecture des résidences Domitys, sous la présidence de la romancière et journaliste Nathacha Appanah, ont décerné le 10ème Prix Littéraire Domitys à Gaëlle Nohant pour La Femme Révélée lors des délibérations nationales.

Ce roman retrace l’histoire et le destin de la photographe Eliza Donneley qui a été obligée de tout quitter, y compris son fils, et de fuir vers l’Europe des années 1950 à 1970. Ce récit raconte ses péripéties et ses aventures, au cours desquelles l’héroïne retrouvera sa liberté, le droit de vivre en artiste et en accord avec ses convictions.

Le résumé de l’éditeur :

Paris, 1950. Eliza Donnelley se cache dans un hôtel modeste sous le nom de Violet Lee. Elle a brusquement abandonné les beaux quartiers de Chicago, un mari fortuné et son petit garçon, n'emportant qu'une valise, son Rolleiflex et une photo de son fils. Dans un Paris qui retrouve la lumière après les années grises, Violet tente de se réinventer. A travers l'objectif de son appareil photo, elle apprivoise la ville, saisit les visages des humbles, des invisibles. Et, découvrant une indépendance nouvelle, elle se laisse traverser par le souffle d'une passion. Mais comment supporter d'être traquée, déchirée par la douleur de l'exil ? Et surtout, comment se pardonner l'abandon d'un fils ?

Depuis 2012, Domitys organise au sein de ses résidences un prix littéraire.

« Pour Domitys, la promotion et la valorisation de la lecture dans ses résidences est primordiale. Au-delà des moments d’échange et de partage que représentent les clubs de lecture, cette activité est également importante pour le développement des seniors. En effet, la lecture permet à nos aînés de stimuler leurs fonctions cognitives, mais également deralentir les troubles de la mémoire », indique la société dans un communiqué.

En 2020, c'était Olivier Norek et son roman Surface (Michel Lafon) qui remportait le Prix Littéraire Domitys.

