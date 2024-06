7 nouveaux mangas lauréats pour les Prix Mangawa

Lancé il y a 20 ans par la librairie L’Ange bleu, les prix littéraires Mangawa ont pour objectif d’orienter les jeunes dans leur découverte des mangas, en honorant des ouvrages de qualité. C'est aussi l'occasion pour certains jurés d'apprendre à connaître et apprécier ce type de littérature.

Le prix a réuni, cette année, nombre de particuliers et 800 établissements (écoles, collèges, lycées, bibliothèques) en France et à l’étranger.

Dans la catégorie 9/10 ans, le manga lauréat est Hachi & Maruru, chats des rues Tome 1, de Yuri Sonoda, traduit par Pénélope Roullon-Ishihara aux éditions Bamboo (2023).

L'histoire attendrissante de deux chats errants et solidaires dans la difficulté. Maruru, un chat domestique, s'est mis dans une bien mauvaise situation : parti, un soir, à la poursuite d'un oiseau, il a fini par ne plus retrouver le chemin de sa maison... Et le monde qui l'attendait dehors était bien plus terrifiant qu'il ne le pensait ! Heureusement qu'il y a fait la rencontre de Hachi, un vrai chat des rues aguerri ! Ce dernier sait tout ce qu'il faut savoir pour survivre au quotidien de chat errant. Ensemble, ils se porteront secours et seront toujours prêts à se donner un coup de patte en cas de coup dur. C'est ainsi que commencent leur touchante histoire... et celle de tous leurs chamarades à la rue ! – Résumé de l'éditeur de Hachi & Maruru, chats des rues

Du côté des 11/14 ans, 3 mangas ont été honorés. Dans la catégorie Shonen, c'est Dungeon Reset Tome 1, de Antstudio et Daul, traduit par Joonggun An (Kbooks, 2022), qui remporte la première place.

La vie de Dawoon bascule le jour où il est projeté dans un monde parallèle : il va devoir participer à un jeu mortel, Dungeon Game, en faisant face à des monstres et autres dangers. Alors qu'il tombe dans un piège et parvient à y survivre, le jeu se réinitialise et lui accorde de nouvelles compétences suite à un bug. Pour rentrer chez lui, Dawoon va devoir rivaliser d'ingéniosité... – Résumé de Dungeon Reset, tome 1

Le manga shojo victorieux des 11/14 ans s'intitule Villainess Level 99 Tome 1, par Satori Tanabata, TEA et Nokomi, publié dans une traduction de Studio Charon aux éditions Soleil (2023).

Une étudiante japonaise discrète est réincarnée dans le corps d'Eumiella Dolkness, une super méchante cachée de son otome game préféré. Dans ce monde médiéval imaginaire qu'elle croyait connaître par coeur, elle se retrouve en première ligne face à une aristocratie impitoyable qui va tout faire pour la démasquer. Que la partie commence !!! – Résumé de l'éditeur de Villainess Level 99

Enfin, catégorie seinen des 11/14 ans, c'est La dresseuse sans étoiles parcourt le monde Tome 1, de Tou Fukino, Honobonoru 500 et Nama (trad. Célia Chinarro, Meian éditions, 2023) qui s'impose en haut du classement.

Une dresseuse de monstres sans talent entame un voyage en partant de zéro ! Shôya Gamô, un lycéen, est mort... Enfin, plus ou moins. Le véritable Shôya Gamô a quitté son enveloppe charnelle, mais son corps, lui, vit toujours. Il est habité par l'âme d'un autre garçon, qui a fait un pacte avec un succube prénommé Armelina ! En échange de ses services en tant que tueur à gages, elle l'aide à traquer ceux qui ont brutalement assassiné toute sa famille.

Le chemin est long et dangereux, mais Shôya n'a plus rien à perdre... Pas même son âme. – Résumé de l'éditeur de La dresseuse sans étoiles parcourt le monde

Enfin, les 15/18 ans ont voté pour leur shonen favori. Résultat : c'est Jungle Juice Tome 1, des mangakas Hyeong Eun et Juder, qui s'est octroyé leurs bonnes faveurs (trad. Sabrina Damoune, Panini Toon, 2023).

Suchan Jang est un étudiant hyper populaire, les filles de l'université rêvent de sortir avec lui et il est le leader de sa bande de copains. Mais Suchan dissimule en réalité un lourd secret : il a des ailes de libellule qui lui ont poussé dans le dos après avoir utilisé un insecticide appelé le « Jungle Juice » . S'il a réussi pendant des années à les dissimuler, il est contraint de les montrer au monde entier lorsqu'il vole à la rescousse de Mihee, une amie proche. – Extrait du résumé de l'éditeur de Jungle Juice

Côté josei, le vainqueur est Burn the House Down Tome 1, de Moyashi Fujisawa, publié dans une traduction de Constant Voisin (éditions Akata, 2023).

La vie de Kyoko Murata a basculé quand, enfant, sa maison familiale a été anéantie dans un mystérieux incendie. Plusieurs années après, et tandis qu'un doute subsiste quant à l'origine de la catastrophe qui a détruite sa famille, la jeune femme se fait embaucher en tant qu'aide ménagère au sein de la demeure Mitarai. Makiko, matriarche irréprochable à la poigne de fer, lui impose des règles particulièrement contraignantes.

Mais Kyoko compte bien faire sa place au sein de ce foyer... Quel est son véritable objectif en « infiltrant » ce lieu ? – Résumé de l'éditeur de Burn the House Down

Le dernier lauréat du Prix Mangawa remporte la première position dans la catégorie seinen des 15/18 ans. Rokudo Tosoki, le Tournoi des six royaumes Tome 1, de Serina Oda (trad. Satoko Fujimoto pour les éditions Vega-Dupuis, 2022) s'impose en grand favori !

Dans un monde post-apocalyptique, l'Humanité a les yeux rivés sur un championnat hors-norme : « Le Tournoie des Six Royaumes », où les participants s'entretuent en usant de technologies redoutables intégrées à leur corps baptisées Gigaïs. Au vainqueur : la richesse, la gloire, le pouvoir, et le titre de roi du monde. Loin de la lumière, En est un garçon du ghetto qui gagne sa vie en vendant des gigaïs abandonnés.

Rien ne laisse présager qu'une destinée exceptionnelle l'attend, et pourtant... – Résumé de l'éditeur de Rokudo Tosoki, le Tournoi des six royaumes

Les enfants et adolescents membres du jury ont été invités à créer des dessins et vidéos à partir de leurs oeuvres préférées. Les créations lauréates sont accessibles en cliquant ici pour les dessins, et là pour les vidéos.

Le palmarès de l'année dernière peut être consulté à cette adresse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones