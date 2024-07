Le Petit Prince s'invite au Bassin des Lumières

Depuis sa première publication à New York en 1943, Le Petit Prince est devenu un phénomène éditorial sans précédent, avec plus de 300 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Porté par un message d’espoir universel, mêlant roman, poésie, conte pour enfants et réflexion philosophique. Chaque année, cinq millions d’exemplaires trouvent preneur.

Icône aux cheveux d’or et joyau de l’édition mondiale, Le Petit Prince est l’ouvrage le plus traduit de la planète, avec plus de 550 traductions officielles. Sa magie se décline sous toutes les formes : films, séries animées, spectacles musicaux, parc d’attractions, et événements divers partout dans le monde. Le Petit Prince continue de toucher les cœurs et d’inspirer l’imagination des petits et des grands.

Une visite aux allures d'expérience

Situé dans l’ancienne base sous-marine allemande de la Seconde Guerre mondiale, le Bassin des Lumières propose une expérience immersive exceptionnelle, par sa qualité acoustique et visuelle. De fait, l’endroit dispose de quatre bassins d’eau, 90 vidéoprojecteurs et 80 enceintes, qui permettent de projeter les images sur 12 000 m23 : une immersion totale.

À l'occasion des 80 ans de la disparition de Saint-Exupéry, l’exposition métamorphose les murs et les sols des Bassins des Lumières en un univers où illustrations et mots prennent vie. Les visiteurs, guidés par Le Petit Prince, voyagent de planète en planète, du désert à la prairie, dans une quête de compréhension et de découverte.

Exemple de mise en scène à retrouver pendant l'exposition

Les grands thèmes de l’œuvre – questionnement et réponses, monde adulte et enfance, bonheur et tristesse – sont explorés à travers cette expérience immersive. Le Petit Prince parle à l’enfant en chacun de nous, rappelant l’importance de l’imagination, de la curiosité et de la compassion. Comme le disait Saint-Exupéry : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux ».

Le héros à la combinaison verte, et son compagnon renard prendront vie dans l’enceinte de l’établissement sous une direction artistique de Nicolas Charlin. Son travail sera sublimé par une immersion sonore et musicale signée l’agence de production musicale Start-Rec.

Les commandes de la conception et l’animation ont été confiées au studio créatif Spectre Lab, en partenariat avec la Succession Antoine de Saint-Exupéry, ayants-droits de l’auteur.

Crédits images : © Culturespaces / V. Pinson - Le Petit Prince® © Succession Antoine de Saint-Exupéry – 2024