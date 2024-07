Bruits de langues, lauréat du Grand prix SOFIA de l’action littéraire

Créé en 2010 à l'initiative d'enseignants et d'étudiants de la faculté des lettres et langues de l'Université de Poitiers, le festival se déroule chaque mars, mettant en lumière une diversité de langues et de genres littéraires, des bandes dessinées aux essais en passant par la poésie et les romans.

Avec une forte dimension intersectionnelle, le festival se positionne contre toutes formes de discrimination et sert d’espace de formation pratique aux étudiants du master « Livres et médiations », incarnant ainsi un véritable « festival-école ».

La Sofia (Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit) a lancé ces prix pour valoriser les actions qu'elle soutient et promouvoir les festivals et événements contribuant annuellement à la diffusion du livre et au développement de la lecture.

Grands Prix SOFIA 2024.

Pour cette édition 2024, le festival « Bruits de langues » a été choisi parmi trois dossiers retenus sur une centaine par un jury professionnel, avant de recevoir le plus de votes parmi les 5000 participants.

Parmi les lauréats pour le festival, Serrine Bouratoua, chargée de coordination et de développement, et Stéphane Bikialo, professeur à l'Université de Poitiers et co-responsable du festival, ont été particulièrement mis en avant, témoignant de l’engagement et de la passion qui animent les acteurs de cet événement unique.

Crédits photo : Grands Prix SOFIA 2024