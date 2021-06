Les lauréats du Prix du Livre de Géopolitique 2021

Jean-Yves le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et Président du jury, a eu le plaisir de décerner le Prix du Livre de Géopolitique 2021 à Marc Hecker et Élie Tenenbaum pour leur ouvrage La guerre de vingt ans — Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, paru chez Robert Laffont.

Le ministre a tenu à souligner qu’il ressort de l’œuvre « un souci de clarté, [les auteurs parviennent] à expliquer des dynamiques très complexes avec un tonus narratif ».

Le résumé de l'éditeur pour La guerre de vingt ans :

Vingt ans, déjà, que les tours du World Trade Center se sont effondrées. Qui aurait cru alors que, deux décennies plus tard, la guerre globale contre le terrorisme se poursuivrait sans issue en vue ? Des sables du Sahara aux jungles d'Asie du Sud-Est, des plaines irakiennes aux montagnes afghanes, les pays occidentaux et leurs alliés continuent de pourchasser des djihadistes à la détermination sans faille. La menace n'est pas cantonnée à ces contrées lointaines : l'Europe – et singulièrement la France – a payé un lourd tribut à ce long conflit. Al-Qaida a fait preuve d'une résilience remarquable et de nouveaux groupes, comme l'État islamique, sont apparus. La chute du " califat " proclamé par Daech n'a pas signé la fin de cette organisation, et encore moins celle de son idéologie mortifère. Le monde compterait deux à trois fois plus de combattants djihadistes aujourd'hui qu'au début du siècle. Ce constat d'une interminable guerre d'usure interroge : qu'avons-nous fait de ces vingt ans ? En dépit des centaines de milliers de vies perdues et des sommes considérables dépensées, pourquoi la menace est-elle encore si élevée ?

Chaque année, le jury, composé de chercheurs, d’experts, d’universitaires, de hauts responsables, ainsi que de journalistes, sélectionne les meilleurs parmi les nombreux ouvrages parus l’année écoulée.

Organisé par l’association Lire la Société, en partenariat avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, et les Amis de l’hôtel de Brienne, le Prix du Livre de Géopolitique valorise et encourage la production d’ouvrages de réfléxion sur la géopolitique.

Fondée en 1991 par Luce Perrot, l’association Lire la Société « se propose de renouveler et de réaffirmer le lien entre les citoyens, leur République, et nos grandes Institutions ».

Cette année, le Prix spécial du jury a récompensé Gérard Chaliand pour l’ensemble de son œuvre, et en particulier pour son ouvrage Des guérillas au reflux de l'Occident (Passés Composés, 2020).

En 2020, le prix avait été décerné à Alice Ekman pour son livre Rouge vif : l'idéal communiste chinois, publié par L'Observatoire. Julian Jackson, lui, avait reçu le Prix Spécial du Jury du Livre de Géopolitique pour De Gaulle : une certaine idée de la France (Seuil).

Marc Hecker et Elie Tenenbaum – La guerre de vingt ans - Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle – éditions Robert Laffond – 9782221250976 – 24,90 €

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones