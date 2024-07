La sélection 2024 du Prix Imaginaire Christine-Rabin 

L'objectif du Prix Imaginaire est de distinguer une autrice ou un auteur pour un roman publié entre l'été de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Ce roman doit pouvoir être lu indépendamment, bien que les premiers tomes de séries soient éligibles, et appartenir aux genres de la science-fiction, du fantastique ou de la fantasy.

La sélection 2024 :

La Brume l'emportera, de Stéphane Arnier, Mnémos

Avant la forêt, de Julia Colin, Aux Forges de Vulcain

La Ville au plafond de verre, de Romain Delplancq, L'Homme sans nom

Le Lanternier (Pax Elfica, tome 1), de Pierre Grimbert, Mnémos

Miska, d'Eva Martin, Critic

Le jury, qui établit une liste de lecture et se réunit régulièrement tout au long de l'année, dévoile une sélection de cinq finalistes vers la fin du mois de mai. Le ou la lauréate est annoncé(e) fin juin lors du salon du livre du Mans, avec une dotation de 1000 € attribuée, montant qui était de 500 € lors des quatre premières éditions.

La commission Littératures de l’Imaginaire, composée de lecteurs passionnés, libraires, documentalistes, bibliothécaires, et blogueurs, est principalement chargée d'organiser le Prix Imaginaire de La 25e Heure du Livre. Cette commission est dédiée à la promotion et à la diffusion des genres littéraires de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique.

Bien que l'organisation du Prix Imaginaire lors du salon du livre du Mans occupe une grande partie de son activité, la commission collabore aussi avec la médiathèque de l’ESPAL et participe à des initiatives telles que les clubs de lecture et les Rendez-Vous de l’Ailleurs (RDVA). Elle contribue également par des dons de livres et supporte d'autres médiathèques intéressées par ces genres littéraires.

Le lauréat sera annoncé en ce début d'été.

Composition actuelle :

Jeanne BARRABÉ (depuis 2024), lectrice

Christian BROUARD (depuis 2024), comédien et co-fondateur de La Compagnie Pérenne

Élodie CARRÉ (depuis 2017), professeure-documentaliste et co-fondatrice du site Le Bibliocosme

Christophe COUZON (depuis 2017), lecteur

Véronique COUZON (depuis 2017), professeure des écoles

Vincent HEURTAUX (depuis 2024), lecteur

Sophie LAURENT (depuis 2024), professeure-documentaliste

Flavien MAUNY (depuis 2024), lecteur

Martine MINGUY (depuis 2017), professeure des écoles

Denis PIEL (depuis 2017), professeur d’Histoire-Géographie et co-fondateur du site Le Bibliocosme

Anne-Sophie SEVIN (depuis 2019), professeure des écoles

Anciens membres :

Victor BENUSIGLIO (2022-2023), lecteur

Anne-Laure CAILLEAU (2017-2020), professeure des écoles

Gwladys CAILLEAU (2019-2021), lectrice

Émilie CHOUTEAU (2017-2018), libraire

Allan DUJIPEROU (2019-2024), fondateur du site Fantastinet

Grégory HIRSON (2017-2019 et 2020-2022), lecteur

Anthony KONTZ (2021-2023), lecteur

Coralie LAHUERTA (2018-2021), libraire

Lise PANSIOT, avec Gwen LE BARS (2017-2018), libraires

Mathilde PINATELLI (2017-2020), libraire

Christine RABIN (2017-2019), médiathécaire et initiatrice du prix

Jean-Claude ROUQUET (2017-2023), fondateur du blog Les Chroniques d’Arrakis

Palmarès :

2018 : Patrick K. Dewdney, pour L’Enfant de poussière (Le Cycle de Syffe, tome 1), Au Diable Vauvert

2019 : Clément Bouhélier, pour Bans et barricades (Olangar, tome 1), Critic

2020 : Aurélie Wellenstein, pour Yardam, Scrineo

2021 : Guillaume Chamanadjian, pour Le Sang de la cité (Capitale du Sud, tome 1) [Aux Forges de Vulcain]

2022 : Claire Duvivier, pour Citadins de demain (Capitale du Nord, tome 1), Aux Forges de Vulcain

2023 : Christopher Bouix, pour Alfie, Au Diable Vauvert

