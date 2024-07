Donatella Di Pietrantonio, Prix Strega 2024 avec L'età fragile

Le 4 juillet dernier, la cérémonie du Prix Strega, diffusée en direct sur la chaine Rai 3 et présentée par Geppi Cucciari et Pino Strabioli, a sacré l'autrice italienne Donatella Di Pietrantonio pour son dernier roman en date, L'età fragile.

Quelque 644 votants se sont exprimés lors de la soirée (soit 92 % des personnes habilitées à le faire), avec une comptabilisation en direct. Donatella Di Pietrantonio a réuni 189 suffrages, loin devant le second, Dario Voltolini et son roman Invernale (143 votes).

Pour rappel, 660 personnes désignent, en Italie, le Prix Strega : 400 « Amici della domenica », soit des proches du couple à l'origine de la récompense, Maria et Goffredo Bellonci. À l'origine, ces « Amis du dimanche » constituaient un petit cercle autour des Bellonci et de l'industriel Guido Alberti, sponsor et fabricant de la Liquore Strega qui donne son nom au prix. Avec les années, ce cercle s'est étendu...

À leurs côtés, des voix supplémentaires venues de grands lecteurs sélectionnés par des librairies, des voix collectives correspondant à des écoles, des universités et des bibliothèques et enfin celles d'intellectuels, italiens ou non, désignés par les Instituts culturels italiens à l'étranger.

Rendez-vous à Francfort

L'età fragile se déroule au sein du massif de la Majella, dans les Abruzzes, quand un triple meurtre perturbe l'ambiance paisible des lieux... Triple ? Pas tout à fait, puisqu'une jeune femme, parmi les victimes, survit finalement à ses blessures. Des années plus tard, Lucia, la survivante, revient sur place, et le flot de la mémoire la submerge...

À LIRE - Mondadori lance Silvio Berlusconi Editore, inaugurée avec Tony Blair

Plusieurs ouvrages de Donatella di Pietrantonio ont été traduits en français, dont Borgo Sud (traduit par Laura Brignon) et Celle qui est revenue (traduit par Nathalie Bauer), respectivement chez Albin Michel et au Seuil.

La lauréate du 78e Prix Strega sera présente lors de la Foire internationale du livre de Francfort, dont l'Italie est l'invitée d'honneur, en octobre prochain. La devise de cette participation italienne à la foire, « Des racines dans le futur » (Radici nel futuro), annonce un programme riche de nombreux invités, comme Donatella di Pietrantonio, donc, mais aussi le physicien Carlo Rovelli, Sandro Veronesi, Nicola Lagioia, Francesco Piccolo, Silvia Avallone, Giulia Caminito, Mario Desiati, Chiara Valerio, Maddalena Fingerle et Vincenzo Latronico.

Photographie : Donatella Di Pietrantonio, en juin 2024 (© Foto/MUSA)