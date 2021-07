Antoine Laurent, lauréat 2021 du Prix Livre et Droits Humains

En juin dernier, ActuaLitté vous présentait les 9 ouvrages en lice pour le Prix 2021. Pour sa 19e édition, c’est Antoine Laurent, diplômé de Sciences-Po et proche conseiller de Matthieu Orphelin, député écologiste, qui a été récompensé du Prix Livre et Droits humains, pour son livre Journal de Bord de l’Aquarius : dans la peau d’un marin-sauveteur, publié aux éditions Kero.

Ouvrage autobiographique, il évoque ses impressions après son embarquement sur l’Aquarius, en tant que sauveteur, alors qu’il n’avait encore que 25 ans. Cette mission de sauvetage consistait à venir en aide aux migrants durant leur voyage jusqu’en Europe.

Aquarius, en 2018 (Ministerio de Defensa, CC BY-NC-ND 2.0)

De février 2016 à décembre 2018, l’association SOS Méditerranée, en charge de l'opération humanitaire, a affronté vent et marées pour intervenir sur la route migratoire désignée comme la plus meurtrière au monde. Cette dernière, située en Méditerranée centrale, s’étend entre la Libye et l’Italie et a déjà fait 741 morts entre janvier et juin 2021, d'après l'ONU.

Cette mission de sauvetage, bien qu’attaquée par certains États européens, est parvenue à sauver 30.000 migrants. Selon l'Associated Press, qui reprend les chiffres de l’ONU, estime que le nombre de décès de migrants et de réfugiés, engendrés par des migrations dangereuses, a explosé. Il aurait doublé par rapport aux six premiers mois de 2020.

Une réalité qu’Antoine Laurent expose dans son livre. Un livre-témoignage donc, qui fait écho aux cris de détresse de ces migrants, dans lequel il rend hommage à ses compagnons sauveteurs et à ces femmes, hommes et enfants qui risquent tout pour espérer trouver leur bonheur.

Bertrand Masson, membre du Jury, déclare à propos du livre : « L'écriture d'Antoine Laurent a été appréciée à la fois par sa justesse, sa précision et l'humilité de son témoignage. » Il ajoute : « Et puis la cause qu'il porte, parce que le Prix “Livre et Droits Humains”, c'est la conjugaison d'un sujet que les membres du jury veulent mettre en lumière. »

Le prix lui sera remis durant la 43e édition du Livre sur la Place, qui aura lieu sur la place de la Carrière à Nancy, du 10 au 12 septembre 2021, sous la présidence d’honneur de Florence Aubenas et d’Antoine Laurent, officier de la marine marchande.

Il le recevra officiellement le vendredi 10 septembre à l’Hôtel de Ville de Nancy, classé à l’UNESCO. Une dotation d’une valeur de 3000 € lui sera aussi décernée.

L’ancienne lauréate de 2019 est Dominique Sigaud, récompensée pour son livre La Malédiction d’être fille, publié par les éditions Albin Michel.

