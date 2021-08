Julie Ruocco reçoit le Prix Envoyé par La Poste 2021 pour son livre Furies

Le Prix Envoyé par La Poste 2021 salue ainsi le premier roman de Julie Ruocco, publié par les éditions Actes Sud.

Le jury de la récompense réunissait Olivier Poivre d’Arvor, écrivain, Ambassadeur pour les pôles et les Enjeux maritimes, Président du jury ; Dima Abdallah, écrivaine (lauréate du 6e Prix « Envoyé par La Poste ») ; Sophie Brocas, écrivaine, préfète, Directrice générale des Outre-mer ; Dominique Blanchecotte, présidente de Paris Sciences et Lettres Alumni ; Marie Llobères, directrice du Festival La Moisson ; Christophe Ono-dit-Biot, écrivain, Directeur adjoint de la rédaction du Point, et Alice Tachet, factrice d’équipe à Saint André de l’Eure.

Le résumé de l'éditeur pour Furies :

Les destins d’une jeune archéologue, dévoyée en trafiquante d’antiquités, et d’un pompier syrien, devenu fossoyeur, se heurtent à l’ expérience de la guerre. Entre ce qu’elle déterre et ce qu’il ensevelit, il y a l’histoire d’un peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution.

La lauréate reçoit 2500 €. De plus, son livre est recommandé auprès du public et auprès des 500.000 postiers actifs et retraités. La Fondation La Poste passe par ailleurs commande de 600 exemplaires de l’ouvrage à l’éditeur.

L’année dernière, le Prix Envoyé par La Poste avait récompensé Dima Abdallah pour son livre Mauvaises herbes, édité par Sabine Wespieser éditeur.

