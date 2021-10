Les tribulations d’un Français en France : Philibert Humm lauréat du Prix Vialatte 2021

Comme il le dit lui-même, Philibert Humm écrit des chroniques et des livres « à l'usage de ceux qui veulent aller très loin sans s'éloigner outre mesure ». Auteur des Tribulations d’un Français en France, paru au printemps aux éditions du Rocher, il est également le coauteur, avec son complice Pierre Adrian de La Micheline, un petit éloge des bistrots français, publié en 2021 chez Équateur.

Le résumé de l'éditeur pour Les tribulations d’un Français en France :

Pour Philibert Humm, l'aventure est au coin de la rue. Ça tombe bien, il n'avait pas l'intention d'aller plus loin. En Tintin écrivain et fantaisiste, il aime explorer et découvrir les lieux qui l'entourent. Muni d'une pancarte « N'importe où », il réinvente l'art de l'autostop et se laisse porter, au gré des voitures et des rencontres. Ainsi il nous offre, de la France et de ses habitants, des portraits tendres et poétiques. Dans une parenthèse de liberté qu'il s'empresse de saisir entre deux confinements, il prolonge ses tribulations en van Volkswagen, avec la certitude qu'il peut faire le tour du monde sans quitter la France. Montargis n'est autre que la Venise du Gâtinais, Coutances la Tolède du Cotentin, Chicago un quartier de Toulon, tandis que Rustrel est le Colorado du Luberon. C'est à ces voyages, d'une ville l'autre, que nous invite Philibert Humm, en doux flâneur.

À travers ce choix, le jury a souhaité mettre à l’honneur un auteur jeune au goût déraisonnable pour les récits d’aventures, l’art de la fugue et l’oisiveté des chemins.

2021 est une année particulière pour évoquer Alexandre Vialatte puisqu’elle marque le 50e anniversaire de sa disparition et le 120e anniversaire de sa naissance. Pour mémoire, Alexandre Vialatte fut l’un des plus célèbres chroniqueurs de La Montagne et le plus prolifique avec près de 900 chroniques publiées entre 1952 et 1971. L’année 2021 marque également le 10e anniversaire du prix littéraire Vialatte relancé en 2011, à l’initiative du groupe Centre France, pour rendre hommage à son historique chroniqueur.

Pour mémoire, le jury du prix Vialatte, coorganisé par La Montagne et la Société des Hôtels Littéraires,

est composé de sept membres, à savoir Claudette Vialatte, épouse de Pierre, fils d’Alexandre Vialatte ; Michel Bernard, écrivain, lauréat du prix Vialatte 2020 ; Patrick Besson, journaliste, écrivain ; Jean Brousse, éditeur ; Myriam Entraygues, ex-chargée de mission Foire du livre de Brive ; Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels Littéraires et de l’Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte, et Florence Sultan, directrice Centre France livres et des éditions de Borée.

Le secrétaire du prix est Jean-Marc Laurent, journaliste, responsable des pages magazine de La

Montagne.

En 2020, le Prix Vialatte avait salué Michel Bernard pour son roman Le Bon sens, paru aux éditions La Table Ronde.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones