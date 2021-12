Stéphane Heuet, lauréat du Prix Céleste Albaret 2021

Le Prix Céleste Albaret a été créé en 2015 par Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels Littéraires et de l’Hôtel Littéraire Le Swann, situé à Paris (8e), et par Philippe Aubier, de la Librairie Fontaine Haussmann, pour récompenser chaque année un livre paru sur Marcel Proust et son œuvre. Son nom est un hommage à la gouvernante de l’écrivain dont « l’attention prévenante l’aida à achever son grand roman, À la recherche du temps perdu. »

Le prix est remis tous les ans dans la salle Jacques Guérin de l’Hôtel Littéraire Le Swann, 11-15 rue de Constantinople, également dans le 8e arrondissement de Paris.

« Son œuvre illustrée, commencée en 1998, représente plus de vingt-cinq années de travail, et a obtenu en 2020 le grand prix Hervé Deluen décerné par l’Académie française. Traduites dans une vingtaine de pays, les bandes dessinées de Stéphane Heuet rendent hommage à la ligne claire d’Hergé et de Jacobs et proposent une fascinante restitution des décors de l’époque, tout en respectant le texte proustien avec une merveilleuse précision, » explique le jury du prix.

Le résumé de l'éditeur pour Autour de Madame Swann, 2e partie :

De moins en moins assuré de la réciprocité de l'amour qu'il porte à Gilberte, le narrateur en vient pourtant à partager l'intimité du couple Swann leur portant toujours davantage d'intérêt et d'affection. Et à peine remis de sa déception, suite à la prestation de la Berma dans Phèdre, il se prépare à présent à une rencontre plus conséquente encore pour lui, celle avec Bergotte, son auteur favori.

Annonce du lauréat par le jury du Prix Céleste Albaret

La sélection des ouvrages finalistes est réalisée par Philippe Aubier, secrétaire général du prix, pour les membres du jury : Antoine Compagnon, Michel Erman, Anne Heilbronn, Laure Hillerin, Jacques Letertre et Jürgen Ritte, auxquels se joint le lauréat de l’année précédente, Jean-Yves Tadié récompensé pour Marcel Proust. Croquis d’une épopée, paru aux Éditions Gallimard en 2020.

Crédits : Prix Céleste Albaret / Editions Delcourt