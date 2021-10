Prix François Mauriac : Caroline Fourest et Jean Birnbaum, nouveaux lauréats

Le Prix sera décerné aux lauréats présents à partir de 18H30, en présence d'Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine et Jean-Noël Jeanneney, président du jury. Cette remise, ouverte au public, sera précédée d'un concert donné par la violoncelliste Laureen Labache et l'accordéoniste Bengy Puyvallée. Par la suite, une séance de dédicaces de Caroline Fourest et Jean Birnbaum sera également organisée.

Créé en 1985, le Prix François Mauriac récompensait initialement des écrivains originaires d'Aquitaine ou des ouvrages en lien avec la région. En 2002, lors du 50e anniversaire du Prix Nobel de François Mauriac, le Conseil régional d’Aquitaine donne à ce prix une vocation plus large, en référence à l’œuvre littéraire et journalistique de François Mauriac : il distingue désormais un ouvrage en langue française, qui, quel que soit son genre (roman, poésie, théâtre, roman graphique, essai,...) témoigne de l'engagement de l’auteur dans son siècle et dans la société de son temps.

Doté de 8000 euros, le Prix littéraire François Mauriac est décerné chaque année en octobre, à Malagar.

« Réhabiliter une éthique intellectuelle : celle de la nuance »

Co-fondatrice de la revue féministe, antiraciste et laïque, ProChoix, Caroline Fourest est une essayiste qui opère actuellement en tant que chroniqueuse à Marianne. Elle a notamment signé de nombreux documentaires diffusés sur Arte, LCP, ou encore France 5. Ces sujets de prédilection sont l’extrême droite, l’intégrisme, le multiculturalisme, ou encore l’universalisme.

Dans son essai récompensé, Caroline Fourest identifie et fustige la culture dite woke qui refuse la contradiction et s'offusque des « micros agressions » du quotidien. « Le procès en « offense » s’est ainsi répandu de façon fulgurante. « L’appropriation culturelle » est le nouveau blasphème qui ne connaît qu’une religion : celle des origines. » A travers son ouvrage, elle cherche à illustrer comment « de petits lynchages ordinaires, [finissent] par envahir notre intimité, assigner nos identités, et censurer nos échanges démocratiques ».

Le lauréat 2021 du prix Mauriac, Jean Birnbaum, est pour sa part directeur du Monde des livres depuis 2011. Il est également l’auteur de six essais, dont Un silence religieux (Éd. Seuil, 2016 ; Éd. Points, 2020) et La Religion des faibles (Éd. Seuil, 2018). De plus, il anime chaque année le forum philo Le Monde-Le Mans, et participe à l'émission C ce soir sur France 5 depuis janvier 2021.

Dans son essai, Le Courage de la nuance, il appelle à « réhabiliter une éthique intellectuelle : celle de la nuance », face à « la brutalisation du débat public gagné par l’intolérance et la haine ». « Les réseaux sociaux sont un théâtre d’ombres où le débat est remplacé par le combat : chacun, craignant d’y rencontrer un contradicteur, préfère traquer cent ennemis. »

En 2019, le Prix était revenu à Claude Martin, pour La diplomatie n’est pas un dîner de gala - Mémoires d’un ambassadeur, paru aux éditions de L’Aube.

Crédits : Caroline Fourest par JF. Paga - Jean Birnbaum par Astrid di Crollalanza