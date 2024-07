En janvier 2025, Haruki Murakami repousse les frontières du réel

Que sait-on du dernier roman de Haruki Murakami en date ? « Tout ce que je peux dire, c'est que l'action se déroule dans une ville dont les murs d'enceinte, considérés comme des personnages à part entière, jouent un rôle central dans l'intrigue... », partage Caroline Ast. Son éditeur japonais Shinchōsha avait de son côté partagé un petit texte avant la sortie, en forme de teaser : « Je dois aller en ville. Quoi qu'il arrive. Une 'histoire' enfermée commence à avancer tranquillement, comme si de 'vieux rêves' étaient réveillés et dénoués dans une archive isolée. »

L'ombre portée de Haruki Murakami

Pas encore aux États-Unis et en Angleterre, où la sortie est prévue pour le 26 novembre prochain chez PRH, mais disponible dans son pays d'origine depuis avril 2023, on sait à présent qu'il raconte l'histoire d'un adolescent de 17 ans qui tombe amoureux d'une fille décrite comme vivant dans une ville mystérieuse, derrière un mur.

Ils imaginent ensemble cette ville, mais un jour, la fille disparaît. Devenu adulte, l'homme découvre cette ville où il doit se séparer de son ombre et travaille avec une version immuable de la fille qui ne se souvient pas de lui... Une oeuvre entre réalité et onirisme, qui interroge sur la possibilité de franchir les murs vers un autre monde. Une thématique déjà présente dans son ouvrage de 1985, La Fin des temps, réédité en 2019 chez Belfond.



Auprès de l'Associated Press, Haruki Murakami a évoqué une « histoire longtemps scellée », écrite durant la période introspective provoquée par la pandémie de Coronavirus : « Je restais la plupart du temps à la maison, je regardais beaucoup mon for intérieur. Alors j'ai pensé que peut-être, il était temps d'écrire cette histoire », explique le maître nippon. Il a commencé le roman en janvier 2020 et l'a achevé en décembre 2022.

« À une époque où la société traverse des changements bouleversants, le choix entre rester cloîtré derrière le mur ou aller de l'autre côté du mur est devenu une question plus importante que jamais », développe Murakami. Il relie la narration à la métaphore des murs, qu'il voit comme des barrières entre le conscient et l'inconscient, le réel et l'irréel. Il note : « Il existe de nombreux types de murs. » Le roman explore également le concept de l'ombre comme forme de son subconscient et alter ego. « Écrire un roman, pour moi, c'est creuser jusqu'à cette profondeur », confie-t-il.

Dans la lignée de ses grands romans

Caroline Ast a entendu parler pour la première fois de ce futur roman, six ans après Le Meurtre du Commandeur, à la Foire du Livre de Francfort, par son agent américain : « Au départ, je pensais qu'on aurait un nouveau recueil de textes ou une nouvelle, alors la surprise était grande quand il m'a expliqué qu'il s'agirait d'un nouveau roman à part entière, et bien épais. »

D'autant une surprise, belle, que comme on le sait, le Japonais cultive la discrétion : « Son entourage est également très protecteur à son égard. Je passe habituellement beaucoup de temps à interagir avec ses agents anglo-saxons, mais je n'ai pas le même type de relations qu'avec les autres auteurs, dirons-nous, plus ouverts sur leurs activités. »

Avant la sortie officielle, l'éditeur japonais a imposé un embargo strict : aucun manuscrit ne devait circuler avant la publication officielle, une pratique pas rare pour des lancements d'une telle ampleur. Un tirage initial de 600.000 exemplaires a été réalisé au Japon, pour donner une idée.

« Nous étions environ quarante éditeurs convoqués pour découvrir le manuscrit. C'est toujours frustrant pour moi, ne lisant pas le japonais, de dépendre des présentations faites par l'agent ou par les représentants japonais pour en saisir le contenu », partage encore avec nous l'éditrice.

Il a fallu suivre le travail de la traductrice, Corinne Atlan, et rapidement un premier constat : « Un très bon Murakami est en vue. On a rapidement eu des informations enthousiasmantes : On ne s'attendait pas à ce qu'il se lance dans un autre de ses grands romans, comme 1Q84 ou Kafka sur le rivage. C'est un roman de la dimension des oeuvres que je viens de citer, sans aucun doute », raconte Caroline Ast.

"L'excitation est palpable"

L'éditrice est formelle : « L'excitation est palpable chez Belfond, et nous sommes tous mobilisés pour ce nouvel ouvrage. L'enthousiasme après sa parution en Allemagne et aux Pays-Bas est de bon augure. » La rentrée de janvier sera donc animée par cet événement de librairie, avec 10-18 qui mettra, en parallèle, en avant certains titres du Japonais, et Lizzie qui publiera la version audio du livre simultanément.

Et de continuer : « C'est un projet amusant : travailler avec lui, c'est comme gérer une énorme machinerie avec plusieurs couches de communication. Nous sommes confrontés à des contraintes, car il est très attentif à sa discrétion et à son image, ou plutôt à l'absence d'image. Le livre doit être mis en avant, pas l'auteur. Depuis 25 ans que nous publions Murakami, il est comme cet oncle qui vit à l'étranger et que l'on voit très rarement, mais c'est toujours un plaisir. Il n'y a pas tant d'auteurs qui créent l'événement par eux-mêmes : il suffit de se laisser porter et de se mettre au service de l'œuvre pour donner une image à ce livre. »

Durant ses prochains mois, Belfond compte révéler progressivement son édition, notamment en offrant un bel objet livre. Une version intermédiaire, pour donner des indices, a été révélée, en attendant de partager la couverture définitive.

Caroline Ast termine : « Travailler sur les projets ambitieux de Haruki Murakami, un auteur dont le style unique et les thèmes récurrents m'offrent une grande satisfaction, est toujours gratifiant. Ses œuvres, qui flirtent avec la frontière de la réalité, captivent une audience vaste et variée, y compris les fans de fantasy et de manga. »

« Je suis maintenant dans la mi-soixantaine, et je ne sais pas combien de romans je peux encore écrire. Alors j'ai vraiment senti que je devais écrire cette histoire avec affection et y consacrer beaucoup de temps » , a partagé de son côté Haruki Murakami.

À 74 ans, le Japonais qui équilibre son écriture avec la course à pied, la traduction et l'animation d'une émission de radio, est régulièrement cité comme un sérieux prétendant au prix Nobel de littérature. Son œuvre, traduite dans une cinquantaine de langues, s'étale sur plus de quatre décennies. Elle comprend une dizaine de romans, ainsi que plusieurs nouvelles et essais, couronnée notamment par le prestigieux prix Mondial Cino del Duca en 2022 ou le Prix Princesse des Asturies en 2023.

Récemment, Haruki Murakami a également fait parler de lui hors de la sphère littéraire, en s'opposant fermement à un projet de réaménagement du Meiji Jingu Gaien à Tokyo, qui prévoit de remplacer un complexe sportif et culturel par des gratte-ciels et de nouvelles infrastructures. Passionné de jogging et de baseball, l'écrivain craint la perte de ce lieu chargé de souvenirs personnels et historiques.

Crédits photo : Domaine Public / Belfond