Azouz Begag, Prix Albert Bichot 2021 pour L'arbre ou la maison

Le salon se déroule en septembre au Château du Clos de Vougeot. Il est non seulement dédié à la littérature générale contemporaine, à la littérature spécialisée de la vigne et du vin mais aussi à un certain art de vivre que nous partageons...

Et cette année, le lauréat est Azouz Begag, pour son ouvrage publié aux éditions Julliard, L'arbre ou la maison.

Le résumé de l'éditeur pour L'arbre ou la maison :

De retour en Algérie, deux frères redécouvrent la maison de leur enfance, en même temps qu’un pays en pleine révolution démocratique. Un voyage initiatique fait de chair, de larmes et de rires. Après des années d’absence et la mort de leur mère, deux frères lyonnais, Azouz l’écrivain et Samy l’arboriculteur, binationaux franco-algériens, décident de rentrer quelques jours à Sétif, le temps de nettoyer les tombes de leurs parents et de vérifier l’état de la maison familiale.

La 14e édition de Livres en vignes est programmée les 25 et 26 septembre 2021. Elle aura lieu, comme chaque année, dans le cadre du château du Clos-de-Vougeot.

