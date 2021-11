La Centrale Canine a dévoilé les six lauréats de son prix littéraire

Un jury a départagé une centaine d'ouvrages en lice. Voici le palmarès de cette 13e édition :

Dans la catégorie « Roman » , après avoir récompensé Vies de chien de Laura Trompette lors de la dernière édition en 2019, le Jury a décerné cette année son Prix à Bout d'chien de Patrick Breuzé, publié aux éditions les Passionnés de bouquins, et Un chien dans la ville d'Ophélie Grevet, aux Éditions La route de la Soie.

Le résumé de l'éditeur pour Bout d'chien :

Antoine Belcombe, ancien légionnaire, finit sa vie comme gardien de cimetière dans un village de montagne. Son obsession : faire respecter le règlement. Alors, quand un petit chien pénètre dans son cimetière, celui-ci bouleverse son quotidien et, après l'avoir chassé, il se prend d'amitié pour lui... Jusqu'au jour, où le maire et les gendarmes viennent le lui enlever... Une ode magnifique aux animaux et à ceux qui les aiment.

L'avis du Jury : « Émouvant, l'écriture est en parfaite adéquation avec l'histoire : celle d'une amitié malvenue entre un gardien de cimetière et un chien errant. »

Le résumé de l'éditeur pour Un chien dans la ville :

Ophélie Grevet nous met face à la Terreur. Cette période historique, que nous n'aimons pas trop questionner, nous Français vivant dans le pays des "droits de l'Homme". Mais c'est là tout son art romanesque, elle choisit d'observer cette histoire au travers du regard d'un enfant. Martin a treize ans et demi, il traîne ses guêtres un peu partout dans les rues de Paris. Il n'aime pas l'école, il préfère dessiner. Au milieu des rues, des coulées de sang, de la guillotine, il va trouver sa voie. Au hasard des croquis et des rues macabres, il va rencontrer un grand chien et une grande figure de la Révolution... »

L'avis du Jury : « Un roman captivant et éducatif avec comme thématique centrale les rencontres sous la Terreur d'un jeune garçon débrouillard et du chien de Robespierre, Brunt. »

Dans la catégorie « Ouvrage documentaire et technique », le Jury a attribué le Prix à Sylvia Masson pour son ouvrage G.É.R.E.R l'éducation et le comportement de votre chien, paru aux éditions No Ledge, et à Jacques Puthod pour Callie : une chienne de rouge en montagne. Deux auteurs qui succèdent à Patrick Pageat, qui avait reçu ce Prix en 2019 pour son ouvrage Le plus bel ami de l'Homme, édité chez Solar.

Enfin, après avoir récompensé Le premier petit chien du Monde de Michel Gay, paru chez EDL, lors de la dernière édition, les lauréats de la catégorie « Jeunesse » pour ce Prix 2020 et 2021, ont été Monsieur chien de Séverine Vidal et Laurent Simon, publié aux Éditions Mango jeunesse, et Les Chiens pirates de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert, publié aux Éditions L'école des loisirs.

Le jury de personnalités et d'experts du monde cynophile était composé d'Alexandre Balzer (président de la Centrale Canine), Anne-Marie Class (secrétaire générale de la Centrale Canine), André Demontoy (docteur-vétérinaire et auteur du Dictionnaire des chiens illustres), Imré Horvath (historien et photographe), Roger Madec (ancien sénateur de Paris) et Gilbert Titeux (historien de l'art et auteur), ainsi que de 2 membres honoraires : les docteurs-vétérinaires Michel Klein et Philippe De Wailly.

Chaque lauréat reçoit un chèque d'une valeur de 1000 €. Les membres du jury ont également attribué 9 Mentions spéciales à des ouvrages ayant particulièrement retenu leur attention.

La Centrale Canine édite une revue bimestrielle, Centrale Canine Magazine, et a créé plusieurs Prix pour récompenser des chiens, des auteurs et des artistes : les Trophées des Chiens Héros de la Centrale Canine, le Prix Littéraire de la Centrale Canine, ou encore le Prix des Beaux-Arts de la Centrale Canine.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones