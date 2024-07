Rayan Chikhi et Darragh Duffy, prix Pasteur Vallery-Radot 2024

Jacqueline Pasteur Vallery-Radot, épouse du petit-fils de Louis Pasteur, a fait de la Bibliothèque nationale de France son légataire universel. En application des dispositions testamentaires qu’elle a souhaité prendre, la BnF a pour mission d’attribuer chaque année, en accord avec l’Institut Pasteur, deux prix d’un montant unitaire de 16 000 euros.

Depuis 2007, ces prix récompensent deux chercheurs de moins de 50 ans, travaillant à l’Institut Pasteur et ayant réalisé au cours des cinq dernières années une œuvre scientifique d’envergure dans le domaine de la biologie ou de la physique-chimie, en dignes héritiers de Louis Pasteur.

Les lauréats sont désignés par un jury présidé par le secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences et composé de membres issus de l’Institut Pasteur et de l’Académie des sciences.

Rayan Chikhi chargé de recherche à l’Institut Pasteur, et responsable du groupe de recherche à 5 ans, est saluépour Algorithmes pour les Séquences Biologiques. Il s’intéresse au développement de méthodes innovantes pour reconstruire précisément les génomes de virus et de bactéries, et détecter des variations entre plusieurs génomes humains.

Ses travaux portent sur la création d’algorithmes efficaces permettant d’analyser de grands volumes de séquences biologiques, essentiels à l’étude des maladies infectieuses et à la préparation aux futures pandémies. Avec ses collaborateurs internationaux, ils ont récemment analysé l’ensemble des données de séquences disponibles mondialement et ont identifié des centaines de milliers de nouvelles espèces de virus à ARN. Publiée en 2022 dans la revue Nature, cette étude a mobilisé des milliers de serveurs pour analyser les séquences à grande échelle.

Directeur de recherche à l’Institut Pasteur, et Responsable de l’Unité « Immunologie Translationnelle » Darragh Duffy cherche à comprendre « la variabilité immunitaire », qui explique pourquoi certaines personnes tombent malades et d’autres non.

Dans le cadre du consortium « Milieu Intérieur » qu’il coordonne à l’Institut Pasteur, il étudie avec son équipe une cohorte de donneurs sains, à partir desquels ils caractérisent de nombreuses réponses immunitaires différentes, ainsi que des informations fournies par les donneurs sur leurs habitudes de vie. Récemment, il a montré un impact à long terme du tabagisme sur les réponses des lymphocytes T, qui s’est maintenu de nombreuses années après l’arrêt du tabac, un effet dû à des changements épigénétiques provoqués par les produits chimiques contenus dans la fumée de cigarette.

Parallèlement, il étudie les réponses immunitaires chez les patients à la suite d’une infection, une maladie auto-immune ou un cancer, afin de comprendre pourquoi certains patients ne répondent pas à des thérapies spécifiques alors que d’autres y parviennent. Grâce à cette approche combinée, il espère développer de nouveaux médicaments plus adaptés aux besoins individuels.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Rayan Chikhi et Darragh Duffy © DR