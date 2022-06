Linda Lê reçoit le Prix François Billetdoux 2022, à titre posthume

Après d'intenses délibérations autour de François Busnel et Olivia de Lamberterie, tous deux spécialistes de la littérature sur les antennes de France Télévisions, le jury composé de 22 téléspectateurs et lecteurs passionnés, a délibéré. Venus des quatre coins de la France et recrutés dans la communauté des membres du Club « fans de culture » (11 pour le Prix Essai et 11 autres pour le Prix Roman), ils viennent de décerner deux récompenses.