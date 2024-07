Les finalistes du Prix des Horizons imaginaires 2024 sont connus

Créé par un professeur de français du Collège Marianopolis et géré par la Fondation Lire pour réussir, le Prix des Horizons imaginaires bénéficie du soutien de divers partenaires, y compris le réseau Les libraires, Druide informatique, le Salon du livre de Montréal, Metropolis bleu, et les revues Solaris et Brins d’éternité.

À partir de l’automne, les élèves des établissements inscrits au Prix des Horizons imaginaires liront les trois œuvres sélectionnées, participeront à des débats, puis éliront leur favorite.

Une bourse de 1000 $ et une sculpture de l’artiste Karl Dupéré-Richer seront remises à la lauréate ou au lauréat. Alors, qui succèdera à Éric C. Plamondon et son roman Bizarreries du banal, 13 histoires étranges (Éditions Sémaphore) ?

Voici la liste des finalistes :

Venefica de Raphaëlle B. Adam (Tête Première, 2023)

Les toxines, chasseresses anthropophages, achèvent leurs proies grâce à la sève paralysante qui coule dans leurs veines. Pour se nourrir, elles doivent faire équipe avec leurs fleurs, de belles femmes qui appâtent les victimes en dégageant des phéromones enivrantes. Sous la gouverne des anciennes Aethuses, elles forment la Floralia - une communauté sectaire dont les ramifications s'étendent à travers les villes humaines.

Dégoûtée par ce mode de vie qui lui a été imposé, Catopsis est une toxine qui refuse de chasser. Mais la faim devient chaque fois trop forte et le désir, trop impérieux. Alors elle cède. C'est ce qu'on lui a toujours dit : les toxines ne peuvent pas se sevrer. – Résumé de l'éditeur de Venefica

La vallée de l'étrange de J.D. Kurtness (L'instant même, 2023)

Une artiste vient à produire des petits robots capables d'apprendre et d'évoluer en fonction des outils d'apprentissage que leur fournissent leurs propriétaires. Ces objets deviennent rapidement populaires. Ils développent des compétences et deviennent de plus en plus « humains ». Devant ce succès, des groupes contestataires se forment, accusant la compagnie qui les produit de provoquer ou d'encourager la pédophilie, entre autres.

Les jouets sont détruits, leurs propriétaires traqués et harcelés. Loin de la clameur du monde, Sim, un modèle 5033, est l'un de ces compagnons, adopté par un fermier doté de patience et d'un sens inné de la pédagogie. – Résumé de l'éditeur de La vallée de l'étrange

Douze arpents de Marie-Hélène Sarrasin (Tête Première, 2023)

À la frontière du réalisme magique, un récit d'enquête se tramant sur deux époques Marine perd son emploi de libraire et, quelques semaines plus tard, sa grand-mère. Dans son testament, celle-ci lui lègue son rêve : vivre à la campagne. Une fermette entourée de végétation foisonnante, un grenier renfermant un vieil atelier d'herboristerie, une voisine prenant racine dans son potager, voilà ce qui attend Marine.

Mais pas que ça. Des pelles mécaniques et des rumeurs circulent au village. Un projet immobilier voit le jour au bout du rang et menace la quiétude de son jardin. – Résumé de l'éditeur de Douze arpents

Cette année, le comité de sélection comprenait Alexia Roussille, lauréate de la septième édition, Olivier Moses, enseignant au collège Saint-Laurent, et Ayavi Lake, écrivaine.

Crédits image : Prix des Horizons imaginaires