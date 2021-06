7 lauréats pour le prix des Incorruptibles 2021

Le 32e palmarès du Prix des Incorruptibles a été proclamé le vendredi 11 juin 2021 en direct de la Maison de la Poésie à Paris. 416.272 jeunes lecteurs ont lu et voté pour leur titre préféré en France, dans les DOM-TOM et à l'étranger. Trois albums et quatre romans ont été plébiscités par les enfants et adolescents votants.