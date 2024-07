Les lauréats du Grand Prix du livre audio et du Prix du Public 2024

LAUREATS DU GRAND PRIX DU LIVRE AUDIO

Contemporain

Le Puits, Ivan Repila, lu par Alexis Victor, Pauline Ziadé, Samuel Charle, Multisonor, traduit de l'espagnol par Margot Nguyen Béraud

Une des vertus du livre audio est de remettre en lumière des œuvres parues il y a déjà quelques années. Il faut absolument (re)découvrir Le Puits de l'espagnol Iván Repila (2014), une fable cruelle qui, à partir d’un postulat simple (deux frères, le Grand et le Petit, au fond d’un trou), offre un texte d’une force et d’une virtuosité hypnotiques. (Cécile Déniard)

Jeunesse

Tartines de peur salée, Confessions d’une hypersensible, Elsa Valentin, Camille Claris, Julie Chevalier, Trois Petits Points

Tartines de peur salée, confessions d’une hypersensible » est une réalisation sensible autant qu’utile. On fait la connaissance de Leonie, 9 ans, en proie à des crises d’angoisse grandissantes. Les mots sont précis et réalistes, les sensations décrites avec justesse. Beaucoup de douceur, sans jamais la moindre mièvrerie émane de ce récit. On y parle peur, mort, psy autant que musique, beauté et tartines! Cette production est une véritable boîte à outils à mettre dans toutes les oreilles. Elle réussit à expliquer l’hypersensibilité et montrer que cela peut devenir un super pouvoir. (Audrey Agnier)

Classique

Vipère au poing, Hervé Bazin, lu par Thibault de Montalembert, Audiolib

Un livre largement autobiographique, d’une force rare dans le récit des violences maternelles. Entre haine et vengeance, satire et caricature, une généalogie de la souffrance dont l’écriture est un exutoire. Une lecture remarquable, qui porte autant une affectivité blessée que la distance analytique de l’adulte (Daniel Bergès)

Document

V13, Emmanuel Carrère, lu par l’auteur, Gallimard Ecoutez Lire. V 13 est le nom de code du procès des attentats terroristes qui, le vendredi 13 novembre 2015, ont causé 130 morts. Pour l’hebdomadaire L’Obs, Emmanuel Carrère tient sa chronique judiciaire, du premier au dernier jour, des temps morts aux temps forts. Sa lecture est un choc : ces minutes – de procès – pèsent aussi lourds que des années, et parmi les plus sombres.

Polar

Okavango, Caryl Férey, lu par Benjamin Jungers, Gallimard Ecoutez lire

Une plongée hallucinante dans les réseaux de braconniers et les réserves naturelles en Namibie. Les personnages sont complexes et attachants, les descriptions d’animaux incroyablement vivantes, le rythme effréné et l’ensemble très documenté. La lecture de Benjamin Jungers permet à la fois de transmettre l’intensité du roman mais aussi la poésie des descriptions et toute la nuance des émotions. (Bertille Sindou-Faurie)

Plume d’or

Les trois mousquetaires, Alexandre Dumas, lu par Jacques Chambon, Lizzie

Si Les Trois Mousquetaires représente le prototype même du roman d’aventure, l’écrivain Roger Nimier affirmait qu’il s’agissait de « notre seule épopée depuis le Moyen Age ». Plus loin dans le temps, Victor Hugo tentait de résumer la maestria de son auteur dans l’une de ses formules, en cinq verbes : « Dumas séduit, fascine, intéresse, amuse, enseigne ». A travers sa lecture de ce classique des classiques, l'acteur Jacques Chambon, quant à lui, envoûte (Christophe Rioux)

Le jury du Grand Prix du livre audio est composé des membres suivants : Audrey Agnier, Daniel Bergès, Cécile Deniard, Esther Leneman, Jean-François Puech, Christophe Rioux, Antoine Spire, Thomas von Joest et Bertille Sindou-Faurie.

LAUREATS DU PRIX DU PUBLIC DU LIVRE AUDIO FRANCOPHONE

Contemporain

Les étoiles de Sidi Moumen, Mahi Binebine, lu par Sophia Hadi, Le Fennec

Jeunesse

Pouvoir rêver, Albane Gellé, L’écrit du son, l’Ail des ours

Le Prix du Public du livre audio francophone est organisé en collaboration avec l’Institut français. Les livres audio sélectionnés sont mis en lumière et diffusés sur Culturethèque, la bibliothèque numérique de l’Institut français destiné aux publics des établissements culturels et éducatifs du réseau culturel français à l’étranger.

LAUREAT DE LA PLUME DE PAON DES LYCEENS

A l’heure de l’avènement des nouvelles technologies et de la lecture en mobilité, le livre audio, sous format numérique, est un moyen d’inciter les lycéens à découvrir la littérature autrement. Là où la lecture cursive silencieuse échoue parfois, la lecture à voix haute par des comédiens peut jouer un rôle actif dans le développement du plaisir de lire.

Cette année, ce sont 8 classes de lycées qui ont participé à la manifestation et qui ont peu rencontrer auteurs, comédiens et éditeurs, lors du Festival du livre audio de Strasbourg.

A l’issue de ces rencontres, les lycéens ont élu leur lauréat :

Grand Menteur de Laurent Gaudé lu par Pierre-François Garel, Maria De Medeiros et Dominique Reymond, Actes Sud Audio

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0