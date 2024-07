Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

#CampagneUlule – Hommage à Moebius et son album Le Garage hermétique, la librairie qu’a créée Étienne Fourreau à Luc-sur-Mer (Calvados), se veut « atypique et engagée ». À commencer par son emplacement : le garage même d’Étienne, où il logeait précédemment ses bateaux. Transformé et réhabilité, voici le lieu désormais en mesure d’accueillir des lecteurs.