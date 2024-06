Anne Applebaum, lauréate du Prix de la Paix des libraires allemands

Née en 1964 à Washington, Anne Applebaum a étudié l'histoire de la Russie et des relations internationales, entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Elle commence à la fin des années 1980 sa carrière dans le journalisme, en couvrant la situation en Allemagne, notamment la chute du Mur de Berlin, en 1989, pour le magazine The Economist.

Elle travaille ensuite pour plusieurs titres britanniques, et s'appuie sur son expérience journalistique pour l'écriture de son premier livre, Between East and West: Across the Borderlands of Europe, publié en 1994 et resté inédit en français.

Tout en signant des articles, elle s'attelle à la rédaction d'ouvrages au long cours, en s'intéressant à la fois aux régimes autoritaires du passé, dont l'URSS de Staline, et à l'histoire contemporaine et à l'émergence de nouvelles menaces.

« Les recherches d'Applebaum sur l'interaction entre l'économie et la démocratie, ainsi que ses travaux sur les effets de la désinformation et de la propagande sur les sociétés démocratiques, mettent en lumière la fragilité de ces sociétés, en particulier lorsque les démocraties sont érodées de l'intérieur par le succès électoral des autocrates », remarque le jury du Prix de la Paix des libraires allemands.

Régimes autoritaires et démocraties

Elle publie en 2003 un ouvrage qui fera date, consacré à l'histoire des goulags soviétiques (trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, Grasset), puis Rideau de fer : l’Europe de l'Est écrasée, une décennie plus tard (trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, Grasset). Elle s'intéresse à l'usage de la famine par le régime stalinien en Ukraine, avant de se pencher sur la dérive illibérale d'un certain nombre de démocraties, aux États-Unis comme en Europe, dans Démocraties en déclin (trad. Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat, Grasset, 2021).

Le Prix de la Paix des libraires allemands salue une œuvre littéraire pour son importance et son rayonnement international, avec une dotation de 25.000 €. La récompense est décernée pendant la Foire du Livre de Francfort, un des plus importants événements pour le monde du livre.

Le Prix de la Paix des libraires allemands a été institué en 1950 et, depuis sa création, a salué Tsitsi Dangarembga, Margaret Atwood, Svetlana Alexievitch, Boualem Sansal, David Grossman, Susan Sontag, Orhan Pamuk ou encore Salman Rushdie.

Photographie : Anne Applebaum en 2018 (Central European University, CC BY-NC-ND 2.0)