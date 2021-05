Annonce des lauréats 2021 du Prix du livre audio France Culture - Lire dans le noir 

Depuis 11 ans, le Prix du livre audio France Culture / Lire dans le noir récompense chaque année, grâce au vote des auditeurs et internautes, les meilleurs « livres à écouter » parus dans l’année. Après un mois d’écoutes des œuvres en lice, le jury constitué de 1128 auditeurs et internautes a voté et attribué les Prix aux lauréats dans les catégories Jeunesse, Fiction et Non-Fiction.