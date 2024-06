Les romans à découvrir en librairie pour la Rentrée littéraire 2024

2024... et c’est reparti pour un tour ! Plus de 600 nouvelles sorties littéraires sont attendues cet été. Quels que soient vos goûts en la matière — littérature blanche, SF, fantasy, policier ou autre : on vous garantit que chacun y trouvera son précieux bonheur.

Qui succèdera aux étoiles montantes de la littérature, révélées à la rentrée littéraire de l’an dernier ? Jean-Baptiste Andréa, prix Goncourt 2023, Éric Chacour et son œuvre multiprimée Ce que je sais de toi (Philippe Rey, 2023) et autre Neige Sinno prononceront-ils leurs préférences quant à leurs dignes héritiers ?

Sur ActuaLitté, découvrez nombre d’avant-parutions, extraits à foison, avant-critiques, chroniques, et interviews d’auteurs et d’autrices, pour vous aider à passer vos commandes et éclairer cette rentrée qui, comme chaque année, promet une myriade de nouveaux titres à venir.

Que vous soyez professionnels, libraires ou simples lecteurs un poil curieux, ActuaLitté s’adresse à toutes et tous en cette période si particulière pour le secteur du livre.

À partir du mois de juin, et ce jusqu’à la fin de l’été (que nous espérons ensoleillé), notre équipe de journalistes et chroniqueurs vous parleront chaque jour des ouvrages incontournables qui vous attendent à la rentrée, avec l’ambition d’en représenter justement toute la diversité.

Vous découvrirez en avant-première nos coups de cœur, en apprendrez un peu plus sur ceux qui se feront bientôt une place sur vos bibliothèques, et bien sûr, vous continuerez à suivre l’actualité littéraire si chère à notre cœur.

Alors, prenez note, il est temps d’établir dès à présent votre plus belle liste de bouquins à lire, à l’aide nos papiers rédigés avec soin, tous regroupés dans ce dossier. À vos marques... Prêts ? La nouvelle saison est lancée !