Fabien Toulmé reçoit le Prix franceinfo de la BD d'actualité et de reportage 2021

Le jury de cette 27e édition a souhaité récompenser « un récit en bande dessinée qui porte la force du témoignage pour raconter, avec pudeur, une page d'histoire récente », indique un communiqué.

« Fabien Toulmé a rencontré Hakim, un jeune syrien, qui, avec son fils en bas âge, a dû affronter bien des périls pour quitter son pays en guerre et rejoindre la France au bout de 3 ans. Cette BD au long cours permet de mettre sous les projecteurs le sort des réfugiés et des migrants, un peu oubliés en cette période de crise sanitaire. L'auteur a fait le choix d'un dessin très simple et sobre pour servir un récit émouvant qui n'avait pas besoin d'artifices. Récompensé par le prix franceinfo de la BD d'actualité et de reportage, ce 3e tome clôt un travail remarquable de longue haleine qui court sur près de 900 pages. Les journalistes de franceinfo y ont trouvé l'écho de ce qu'ils voient et vivent en reportage sur le terrain. »

Le résumé de l'éditeur pour L'odyssée d'Hakim T.3 : de la Macédoine à la France :

En traversant la mer, Hakim et son fils pensaient avoir échappé au pire. Mais entre centre de rétention et police des frontières, de nouvelles épreuves les attendent. Arriveront-ils enfin à retrouver les leurs ? Suite et fin de la trilogie acclamée par la critique et basée sur l'histoire vraie d'un réfugié syrien. Hakim et son fils ont survécu à la Méditerranée : les voilà immigrés sur le territoire européen. Pour rejoindre la France, le tandem va affronter une nouvelle adversité faite de xénophobie et de rejet. Heureusement, il reste dans ce monde quelques inconnus solidaires prêts à tendre la main...

[Premières pages] L'odyssée d'Hakim T.3 : de la Macédoine à la France - Fabien Toulmé

Présidé par Jean-Philippe Baille, directeur de franceinfo, les jurés de cette 27e édition sont Augustin Arrivé (présentateur), Noémie Bonnin (journaliste numérique), Marina Cabiten (rédactrice en chef en charge de l'audio numérique), Frédérique Djian (secrétaire de rédaction), Benjamin Illy (reporter), Fanny Lechevestrier (journaliste Sport), Grégoire Lecalot (journaliste Économie) et Jean-Christophe Ogier (spécialiste Bande Dessinée).

La sélection complète de la 27e édition du Prix franceinfo de la Bande Dessinée d'actualité et de reportage est consultable à cette adresse.

Depuis 1994, franceinfo décerne chaque année le Prix de la bande dessinée d'actualité et de reportage. Présidé par Jean-Philippe Baille, directeur de franceinfo, le jury est composé de 9 journalistes de la rédaction choisis pour leurs regards de professionnels de l'information sur le travail d'auteurs de bandes dessinées intéressés par l'actualité.

