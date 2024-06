Qui sont les lauréats du Prix Comiks 2024 ?

Créé il y a six ans par la librairie L’Ange Bleu, le Prix littéraire Comiks vise à offrir une sélection et un vote parmi les nombreux comics publiés chaque année. Une première sélection des comics en compétition a été réalisée par Thierry Lequenne, libraire, en se basant sur tous les titres dont le premier tome a été publié entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 en France.

Ce prix met en avant des œuvres dont le graphisme, l’histoire, les personnages et les dialogues se distinguent par leur qualité exceptionnelle. Il rassemble des collèges, lycées et bibliothèques en France et à l’international. En option, un concours de dessin et un concours vidéo sont proposés, dont les travaux sont à retrouver en cliquant ici.

Catégorie 11/14 ans

Cette année, dans la catégorie 11/14 ans, c’est Les contrées salées, de Hope Larson et Rebecca Mock (trad. Alice Delarbre, aux éditions Rue de Sèvres, 2022) qui remporte la première place, succédant à La fille de la mer, de Molly Knox Ostertag (traduit par Romain Galand, Kinaye, 2023).

Dans son ouvrage, les autrices mettent en scène Elber, qui revient à la ferme familiale en Oklahoma après avoir combattu sur le front de la Première Guerre mondiale. Vonceil, la plus jeune de la famille, est impatiente de le retrouver. Cependant, elle découvre un frère profondément changé par cette expérience, qui ne lui consacre plus de temps.

Pire, il envisage d’épouser Amélia, sa fiancée jugée insipide. L’arrivée de la captivante Greda bouleverse tout, car elle accuse Elber de l’avoir abandonnée, accusation qu’il rejette. Furieuse, Greda ensorcelle le puits, seule source d’eau pure de la région, qui ne fournira désormais que de l’eau salée. Mais qui est cette mystérieuse sorcière ? Pour le découvrir et lever la malédiction, Vonceil, déterminée et courageuse, se lance dans un périple épique qui la transformera à jamais.

Catégorie 15/18 ans

Un second lauréat s’est distingué dans la course à la médaille. Il s’agit de Enfin je vole ! Eugène Bullard, pilote dans l’armée française, des auteurs Ronald Wimberly et Bram Revel, sous une traduction de Laure Picard-Philippon pour les éditions Marabout.

En narrant l’histoire d’Eugene Bullard, ce héros de guerre qui a affronté la discrimination pour devenir l’un des premiers pilotes de chasse afro-américains, les bédéistes remportent la catégorie 15/18 ans du Prix Comiks 2024. Ils succèdent ainsi à Beta Ray Bill : Étoile d’argent, de Daniel Warren Johnson (Panini, 2021).

