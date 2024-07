Antoine Sénanque Prix des lecteurs de Levallois 2024

Le lauréat du Prix Bourrienne 2024 est désormais connu. Ce mardi 18 juin, Yann Mambrini est honoré pour son ouvrage La Nouvelle physique (2024, Albin Michel), et remporte ainsi cette distinction qui récompense annuellement un ouvrage de vulgarisation scientifique, et succède à Laurent Tillon et Les Fantômes de la nuit, des chauves-souris et des hommes (2023, Actes Sud)