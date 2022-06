Yseult Williams et Justine Levy toutes deux récompensées

Créé en 2012, le prix littéraire Simone Veil récompense un ouvrage de littérature écrit par une femme (roman, essai, histoire) ayant comme intérêt principal de faire connaître ou de révéler une ou des femmes marquantes, engagée(s) ou non, de leur époque. Il doit faire écho à la personnalité, aux idées et travaux de Simone Veil. Il est remis par Jean Veil et Pierre-François Veil.

Le Prix des Femmes de Lettres a été créé en 2022.

Ils sont remis chaque année au cours du Salon des Femmes de Lettres rassemblant plus de soixante auteures, parrainé par Jean-Marie Rouart de l’Académie Française. Ils sont dotés par les parfums The Harmonist, la styliste Aurélia Belliti et les thés Kusmi Tea.

Le jury se compose de Marie Billetdoux, Ariane Bois, Emmanuelle de Boysson, Cécilia Dutter, Irène Frain, Anne Fulda,

Alix Girod de l’Ain, Michèle Kahn, Kenizé Mourad, Luce Perrot, Guillemette de Sairigné, Valérie Toranian

