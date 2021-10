François-Henri Désérable reçoit le Grand Prix du Roman de l'Académie française

François-Henri Désérable faisait face, dans la dernière sélection des académiciens, à Gilles Martin-Chauffier et Mohamed Mbougar Sarr.

Le résumé de l'éditeur pour Mon maître et mon vainqueur :

« Le cahier, c'était la première chose que m'avait montrée le juge, quand tout à l'heure j'étais entré dans son bureau. Sous la couverture souple et transparente, on pouvait lire au feutre noir : MON MAITRE ET MON VAINQUEUR. Sur les pages suivantes, il y avait des poèmes. Voilà ce qu'on avait retrouvé sur Vasco : le revolver, un cahier noirci d'une vingtaine de poèmes et, plus tard, après expertise balistique, des résidus de poudre sur ses mains.

Voilà ce qu'il en restait, j'ai pensé, de son histoire d'amour ».