Une histoire des femmes photographes saluée par le Prix “J'aime le livre d'art

En cette année de pandémie, le prix a été annoncé virtuellement, par la toute nouvelle Association pour le rayonnement du beau livre.

« Cela fait 4 ans maintenant que “J'aime le livre d'art” est devenu un véritable label de qualité. Il permet de guider les acheteurs, en particulier au moment des fêtes, période propice à l'achat des beaux livres. Cette année, nous sommes fiers de poursuivre et d'amplifier cette promotion avec la création de l'Association pour le rayonnement du beau livre, particulièrement en ces temps difficiles qui touchent notre pays et le monde de la culture », précise Pascale Le Thorel, présidente du groupe Art et beaux livres du Syndicat national de l'édition et de l'Association pour le rayonnement du beau livre.

Le résumé de l'éditeur pour Une Histoire Mondiale des Femmes photographes :

Cet ouvrage illustré par 450 images, présente les œuvres de 300 femmes photographes du monde entier, de l’invention du médium jusqu’à l’aube du xxie siècle. Rares sont celles dont les noms sont parvenus jusqu’à nous, disparaissant du récit de la création au profit des « grands maîtres ». L’effacement des femmes dans l’histoire de la photographie résulte d’une longue tradition de discrédit. Créatrices originales et autonomes, elles n’ont pourtant cessé de documenter, d’interroger et de transfigurer le monde, démontrant que l’appareil photo peut être un fantastique outil d’émancipation. Aucune expérimentation ni aucun fracas des XIXe et XXe siècles ne leur ont ainsi échappé. Pour restituer la diversité des parcours de ces femmes photographes, Luce Lebart et Marie Robert ont invité 160 autrices de différents points du globe à nourrir cet ouvrage manifeste. La recherche dirigée par Marie Robert et Luce Lebart a été réalisée grâce au soutien des Rencontres d’Arles et de Women In Motion, un programme de Kering qui met en lumière la place des femmes dans les arts et la culture.

« J'aime le livre d'art » est un événement initié par le groupe Art et beaux livres du SNE, qui réunit éditeurs, libraires et auteurs avec l'Association pour le rayonnement du beau livre, créée par les éditeurs.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones