Yann Brunel, lauréat du Prix Emmanuel-Roblès 2023

Le prix est organisé par les bibliothèques d’Agglopolys, la Communauté d’agglomération de Blois. Il est doté d’une bourse de 5000 euros qui permettra au lauréat de poursuivre son projet d’écriture.

En 2022, le prix a été décerné à Julie Ruocco, pour Furies aux éditions Actes Sud.

Le prix Emmanuel-Roblès est un prix de lecteurs, avec cette année près de 500 lecteurs-jurés répartis en 61 comités de lecteurs.

Le Quartier était autrefois une zone de relégation soviétique abandonnée, infestée par les gangs et la drogue. En décembre 1995, au milieu des bâtiments délabrés, un accident de voiture mystérieux détruit la famille P. Seuls Vladimir et son fils Dmitri, un adolescent doté de capacités extraordinaires, survivent. Pendant vingt-cinq ans, Dmitri P., devenu le plus grand mathématicien de son époque, refuse toutes les récompenses internationales et vit comme un clochard. Submergé par la vodka, il est protégé par le Marquis, l’un des chefs les plus puissants du Quartier.

Jusqu’au jour où Dmitri découvre une première preuve de l’équation qui le hante, dissimulée dans les ombres. Il décide alors de confronter enfin son père. Homéomorphe, le premier roman de Yann Brunel, est un duel psychologique vertigineux, une bataille d’échecs mentale où le langage mathématique se transforme en une poésie pure. C’est le seul moyen pour un père et son fils de résoudre l’énigme d’une famille détruite.

