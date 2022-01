Le Prix franceinfo de la BD à une enquête sur les attentats de novembre 2015

Le jury des journalistes de franceinfo salue un document exceptionnel, fruit d’un travail journalistique extrêmement maîtrisé, soutenu par une mise en scène glaçante. La Cellule décrit, parfois heure par heure, sur près de 250 pages, la course contre la montre engagée entre les services français et européens de renseignement et un petit groupe de terroristes piloté par l’État islamique depuis Raqqa, en Syrie.

Le graphisme d’après photos de Nicolas Otéro renforce le réalisme de cette enquête vertigineuse et formidablement documentée.

Au moment où se tient le procès au long cours des responsables et complices des attentats du 13 novembre 2015, cette bande dessinée apporte son lot de révélations et assemble tous les éléments du puzzle géopolitique qui ont mené à la tragédie.

Le résumé de l'éditeur pour La Cellule :

Voici l'histoire de la cellule terroriste qui a organisé l'assassinat de 130 personnes au Bataclan, sur des terrasses de cafés parisiens et devant le Stade de France, le 13 novembre 2015. Abdelhamid Abaaoud, djihadiste belge membre de l'État islamique, est l'un des responsables de cette cellule. Plusieurs mois avant les attentats, il est identifié comme une menace importante par les services de renseignements.

S'engage alors une course contre la montre pour tenter de le localiser, de le neutraliser et d'intercepter ses commandos. Dans cette reconstitution extrêmement documentée, le journaliste Soren Seelow raconte l'histoire de cette traque et retrace, jour après jour, la préparation de ces attentats, depuis leur conception en Syrie jusqu'à l'infiltration des terroristes en Europe.

On y découvre l'impuissance des services de renseignements français et européens face à la détermination de l'État islamique. Après les attentats de Paris, cette cellule frappera de nouveau à Bruxelles le 22 mars 2016. Élaborée à partir de dossiers judiciaires, d'écoutes téléphoniques, de photos, de notes des services de renseignements français et de rapports confidentiels belges, cette enquête approfondie nous permet de mieux comprendre comment cette tragédie a été possible.