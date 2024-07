Prix Chronos : les sélections 2025 dévoilées

À Montréal, le 12 juillet, l'UNEQ (l’Union des écrivaines et des écrivains québécois) et la Fondation Lire pour réussir ont révélé les noms des finalistes de la 9e édition du Prix des Horizons imaginaires. Ce dernier vise à éveiller l'intérêt pour la lecture des collégiens, en leur proposant des œuvres intrigantes et stimulantes qui reflètent la diversité des littératures de l'imaginaire francophone. Le vote décisif et la cérémonie de remise du prix se dérouleront en novembre, lors du Salon du livre de Montréal.