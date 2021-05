Prix des libraires du Québec 2021 : 6 auteurs et 2 libraires salués

Depuis 1994, cette remise annuelle se veut un hommage aux écrivains dont l’œuvre a marqué l’imaginaire des libraires au cours de l’année par son originalité et sa qualité littéraire. Le Prix des libraires est un événement rassembleur et prestigieux puisque les lauréats sont choisis par les libraires de partout au Québec en provenance des librairies indépendantes, chaînes et coopératives en milieu scolaire. Les ouvrages gagnants sont à découvrir absolument, vous aussi, ils vous charmeront à coup sûr.

Voici la liste des lauréats :

Lauréate Essai québécois

Maquillée, Daphné B. (Marchand de feuilles). Ce prix s’accompagne d’une bourse de 5 000$ du Conseil des arts de Montréal.

« Je suis profondément émue de ce prix décerné par les libraires du Québec. J'appelle à ce que leur travail essentiel soit reconnu à sa juste valeur. Ils sont les piliers du monde du livre, qui est aussi le mien. Ce n'est pas tous les jours qu'un livre sur le maquillage remporte les lauriers du meilleur essai. Et si mon mascara dégouline un peu, c'est aujourd'hui par fierté. Merci du fond du cœur. » - Daphné B

Lauréate Poésie québécoise

La femme cent couleurs, Lorrie Jean-Louis (Mémoire d’encrier). La lauréate a reçu une bourse du Festival de la poésie de Montréal de 3000 $.

« Recevoir le prix des libraires est un honneur inespéré pour moi, auteure, sortie de la clandestinité depuis peu. J’ai cherché à dire l’humanité qu’on ne voit pas, qu’on n’écoute pas, La femme cent couleurs est venue. Elle vous salue d'ailleurs affectueusement. Ce prix me réjouit infiniment. Je remercie mes éditeurs et les libraires indépendants pour avoir remporté un double pari; celui de déposer mes mots dans un livre et de déposer ce livre sur une table. Je continuerai à écrire dans l’espoir de retrouver mes lectrices et lecteurs au bout du chemin. » - Lorrie Jean-Louis

Lauréat Bande-dessinée québécoise

La Bombe, Laurent-Frédéric Bollée, Alcante et Denis Rodier(Glénat). Encore cette année, le Festival BD de Montréal et le Festival Québec BD s’unissent pour remettre conjointement la bourse de 3000 $.

« L’album La Bombe est paru le 4 mars 2020, au moment où la crise sanitaire prenait toute son ampleur. La tournée promotionnelle en Belgique et en France s’est terminée en sauve-qui-peut. Les frontières commençaient à fermer, les rues de Paris étaient désertes. Est-ce que le succès de La Bombe est arrivé grâce à la pandémie ou malgré elle ? Nul ne peut en attester. Ce qui est certain, c’est que nous devons remercier vivement nos libraires, car c’est bien leur soutien indéfectible qui a évité à La Bombe de se transformer en malheureux pétard mouillé. » - Denis Rodier

Lauréat Roman-nouvelles-récit québécois

Ténèbre, Paul Kawczak (La Peuplade). Ce prix s’accompagne d’une bourse de 10 000$ du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). En plus de cette bourse, le lauréat se verra offrir la possibilité par l'Association internationale des études québécoises (AIÉQ)de faire une tournée de promotion dès que ça sera possible dans l'un des pays étrangers où elle a des membres.

« Merci infiniment à toutes et tous les libraires du Québec pour l'honneur qu'ils et elles me font de distinguer mon livre après l'avoir si généreusement défendu en librairie. En tant qu'éditeur, je ne peux que réaffirmer à quel point les libraires sont absolument essentiel.le.s au monde du livre, et déplorer à quel point ils et elles sont souvent si peu payé.e.s. Je souligne le courage et la solidarité de celles et ceux qui, comme les libraires de la librairie Raffin Plaza Saint-Hubert, ont montré que la lutte syndicale permet encore d'améliorer les conditions des travailleurs et des travailleuses. Merci encore, toutes et tous, pour votre travail. » - Paul Kawczak

Lauréat Roman-nouvelles-récit hors Québec

Betty, Tiffany McDaniel (Gallmeister) trad. François Happe

Le comité de sélection a été charmé par la lecture de Betty et cette émotion s’est également fait sentir chez les libraires de la province : « Tiffany McDaniel, de sa plume magnifique et de sa prose fluide, nous plonge au cœur de l’univers d’une enfant pour qui le quotidien n’est pas simple, mais qui trouve, tout comme son père, de la beauté à travers la grisaille. » - Chantal Fontaine du comité Roman-Nouvelles-Récit hors Québec

Lauréat Bande-dessinée hors Québec

L'accident de chasse, David L. Carlson et Landis Blair (Sonatine)

« Landis et moi sommes reconnaissants que L'accident de chasse soit reconnu par les libraires du Québec pour ce prix. La présence physique des livres dans nos vies est l'une des formes les plus anciennes et les plus durables de la connaissance humaine et les libraires sont le lien crucial entre l'auteur et le lecteur. C'est un privilège pour notre roman graphique d'être l'un des outils que les libraires canadiens utilisent pour atteindre leurs lecteurs avec le langage secret du poète ! » - David L. Carlson

Prix d'excellence

Chaque année depuis 2013, l’ALQ honore un ou une libraire en soulignant son travail exceptionnel. Cette année, peut-être plus que jamais, les libraires de partout au Québec et au-delà se sont dépassés. Devant une véritable ruée vers les livres, refuges par excellence, les libraires ont redoublé d’ardeur pour s’assurer du meilleur service à la clientèle qui soit.

À année exceptionnelle, nous répondons Prix d’excellence exceptionnel. Ainsi, nous remettons non pas un, mais deux prix cette année ! Les lauréates 2021 sont Pascale Brisson-Lessard de la Librairie Marie-Laura à Jonquière et Mélanie Langlois de la Librairie Liber à New Richmond. Elles ont chacune reçu une bourse de 2000 $ du ministère de la Culture et des Communications du Québec, par l’entremise de la ministre, madame Nathalie Roy.

