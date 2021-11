Abel Quentin, lauréat du Prix de Flore 2021 pour Le Voyant d’Étampes

Doté de 6 150 €, le Prix Flore se démarque par une récompense bien particulière : un verre de puilly-fumé, offert chaque jour pendant une année entière, à déguster à Saint-Germain-des-Prés, dans le Café de Flore. Cerise sur le gâteau : le verre en question est gravé au nom du lauréat...

Composé de Frédéric Beigbeder, Jacques Braunstein, Manuel Carcassonne, Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, Jean-René Van der Plaetsen, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel et Arnaud Viviant, le jury du Prix de Flore a donc pris sa décision. Cette année, c’est Abel Quentin pour son roman Le Voyant d’Étampes, publié aux Éditions de l’Observatoire, qui a été récompensé.

Le résumé selon l’éditeur :

« J'allais conjurer le sort, le mauvais œil qui me collait le train depuis près de trente ans. Le Voyant d'Etampes serait ma renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie. J'allais recaver une dernière fois, me refaire sur un registre plus confidentiel, mais moins dangereux ». Universitaire alcoolique et fraîchement retraité, Jean Roscoff se lance dans l'écriture d'un livre pour se remettre en selle : Le voyant d'Etampes, essai sur un poète américain méconnu qui se tua au volant dans l'Essonne, au début des années 60.

A priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ? Abel Quentin raconte la chute d'un anti-héros romantique et cynique, à l'ère des réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et dresse, avec un humour délicieusement acide, le portrait d'une génération.