Emma Doude van Troostwijk Prix Robert Walser 2024

Dans le premier roman d'Emma Doude van Troostwijk, au cours d'un séjour de quelques semaines dans la demeure où elle a grandi, la narratrice relate ses retrouvailles avec sa famille, où depuis trois générations, le métier de pasteur a été choisi tant par les hommes que par les femmes.

Outre le Prix Robert Walser 2024, la primo-romancière née en 1999 a remporté le Prix Françoise Sagan 2024 et le Prix de l'Académie Rhénane 2024.

« Ceux qui appartiennent au jour » raconte quelques semaines dans l’histoire de trois générations de pasteurs néerlandais d’une même famille installée dans le nord de la France. Si la maladie, la fatigue, les doutes sont présents, le texte se déploie sans pathos ni tristesse. Le jury a été unanimement touché par la beauté singulière d’un livre qui se présente comme une suite de tableaux lumineux où la vie rayonne. La langue visuelle d’Emma Doude von Troostwijk est inventive. Le jeu avec des expressions néerlandaises déplace le regard des lectrices et des lecteurs. La fragilité, la perte, mais aussi les joies d’une intimité familiale sont révélées avec une simplicité saisissante. « En français ils ne tiennent qu’à un fil. En néerlandais ils appartiennent au jour. Het zijn mensen van de dag. » Un livre original et subtil, dont la profondeur et la tendresse ont ému le jury. - Les motivations du jury francophone

Née en 1988 à Fribourg, Lorena Simmel s'est de son côté formée en écriture littéraire à l’Institut littéraire suisse de Bienne et a poursuivi ses études des littératures européennes à Berlin et Varsovie, avant d'intégrer la Deutsche-Presse-Agentur. En plus de son travail de traductrice de littérature polonaise, cette Fribourgeoise compose des poèmes et des textes en prose et réside actuellement à Berlin.

Son premier roman, Ferymont, se déroule dans le village fictif du même nom, situé dans le Seeland. Ce lieu, bien qu'inventé, évoque une étrange sensation de familiarité. Le récit suit une narratrice qui travaille dans les champs afin de financer ses études et tisse des liens d'amitié avec une saisonnière moldave. À travers des descriptions et des observations minutieuses, elle explore le déséquilibre économique persistant entre l'Est et l'Ouest.

La narratrice du roman Ferymont se rend pendant près de six mois dans la région des Trois-Lacs au pied du Jura et retrouve ainsi le paysage de son enfance suisse. En travaillant comme auxiliaire agricole dans les serres et les champs, elle gagne pendant une saison l'argent pour faire ses études. Cette protagoniste anonyme, originaire de Berlin, se joint avec précaution à la communauté des saisonniers d'Europe centrale et orientale qui reviennent chaque année travailler dans les fermes suisses. Lorena Simmel a écrit un roman aux vibrations discrètes et à l'observation aiguë, qui ne perd jamais de vue l'économie des sentiments. L'attention, le souci de bien informer, la curiosité, la patience et surtout le soin stylistique priment sur le pathos. Le travail agricole saisonnier permet de traiter un sujet qui n'est encore que rarement mis en lumière. Comme si, à travers chaque personnage, chaque ambiance et chaque expérience racontée, se révélaient des sédiments non abordés jusqu’ici d'un champ culturel qui est à la fois chargé d'histoire et d'actualité. - Les motivations du jury germanophone

Le jury germanophone était composé de : Stefan Humbel (Berne, président) Rebecca Gisler (Zürich), Sabine Graf (Lucerne), Sibylle Marti (Berne) et Wiebke Porombka (Berlin).

Cependant, à son arrivée, elle découvre que les fondements séculaires de cette tradition semblent avoir été profondément bouleversés.

Le Prix Robert Walser est une récompense internationale décernée tous les deux ans à des premières œuvres en prose, telles que des romans ou des recueils de nouvelles.

Ce prix est octroyé à une œuvre rédigée en français et une autre en allemand. Les œuvres éligibles doivent être des premières publications parues dans l'année de la remise du prix ou à l'automne de l'année précédente.

La sélection des œuvres est effectuée par deux jurys indépendants, un pour chaque langue, chacun composé de cinq membres experts. Chaque lauréat reçoit une somme de 20.000 francs suisses. Le prix est organisé par la Fondation Robert Walser située à Bienne, en Suisse.

Depuis sa création en 1978, les lauréats ont inclus des auteurs tels que Marianne Fritz (Autriche), Matthias Zschokke (Suisse), Michel Host (France), Werner Fritsch (Allemagne), et plusieurs autres jusqu'aux récipiendaires récents comme Anne Pauly (France) et Magdalena Schrefel (Autriche).

Crédits photo : Prix Robert Walser (© Mathieu Zazzo / © Nane Diehl)