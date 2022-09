Mathieu Belezi, lauréat 2022 du Prix littéraire Le Monde

La sélection 2022 de la 10e édition du Prix littéraire Le Monde se composait de dix romans paru à l'occasion de la rentrée littéraire :

En salle, de Claire Baglin, Minuit



Attaquer la terre et le soleil, de Mathieu Belezi, Le Tripode



La Main sur le cœur, d’Yves Harté, Le Cherche Midi



La Dissociation, de Nadia Yala Kisukidi, Seuil



Quand tu écouteras cette chanson, de Lola Lafon, Stock



Moi en plus beau, de Guillaume Le Touze, Actes Sud



Commencements, de Catherine Millet, Flammarion



Ils vont tuer vos fils, de Guillaume Perilhou, L’Observatoire



GPS, de Lucie Rico, P.O.L



La Vie clandestine, de Monica Sabolo, Gallimard.

C'est finalement Mathieu Belezi qui a été choisi le mercredi 7 septembre au soir pour recevoir le prix Le Monde 2022 dans les locaux du journal.

Le résumé de l'éditeur pour Attaquer la terre et le soleil :

Salué par la critique depuis vingt ans mais encore méconnu du grand public, Mathieu Belezi livre avec Attaquer la terre et le soleil un roman magistral, qui incarne la folie et l'enfer de la colonisation de l'Algérie au 19e siècle. Attaquer la terre et le soleil narre le destin d'une poignée de colons et de soldats pris dans l'enfer oublié de la colonisation algérienne, au dix-neuvième siècle. Et en un bref roman, c'est toute l'expérience d'un écrivain qui subitement se cristallise et bouleverse, une voix hantée par Faulkner qui se donne.