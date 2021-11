Mario Vargas Llosa et Krzysztof Pomian, lauréats du Prix André Malraux 2021 

La création du prix littéraire André Malraux est une manière de perpétuer la mémoire de cet immense écrivain dont l’œuvre reste une source de lumières, de fulgurances et d’engagements. Avec André Malraux, ce sont les valeurs d’engagement et de création artistique qui sont au rendez- vous de la Condition humaine.

Les lauréats sont récompensés d’un prix de 1933 € (année du Goncourt pour La Condition humaine d’André Malraux).

Fiction engagée

Temps Sauvages de Mario Vargas Llosa (trad. Albert Bensoussan et Daniel Lefort)

En écrivant cette orgie politique sur fond de coups d’Etat, Mario Vargas Llosa, grâce à une mécanique d’écriture implacable perdant sans cesse le lecteur dans un dédale de trahisons, d’intrigues et de complots, nous offre, une nouvelle fois, la démonstration de son génie littéraire nous entraînant par les mensonges à la vérité. En jetant un regard sans concession sur les bas-fonds des régimes autoritaires, Mario Vargas Llosa nous rappelle à la nécessité de notre condition humaine dans la dignité et la conscience de nos libertés.

Essai sur l’art

Le musée, une histoire mondiale, tome II : L’ancrage européen, 1789-1850, de Krzysztof Pomian

Avec cette somme unique et indispensable sur l’histoire du musée, Krzysztof Pomian nous offre, en contrepoint d’une œuvre personnelle qui a tant nourri et inspiré des générations de passionnés d’art, son propre musée qui relie l’imaginaire à son histoire. Dans ce deuxième tome, l'accès aux chefs-d'œuvre de l'art est élevé au rang de droit de l'homme avec la Révolution française, et le musée, chargé d'en permettre l'exercice, devient l'attribut d'une nation que le ministère d’André Malraux fera émerger pour tous de manière éclatante.

Mention Spéciale

La Victoire en pleurant, Alias Caracalla 1943-1946, de Daniel Cordier

Les membres du jury tiennent enfin à saluer tout particulièrement par une mention spéciale le dernier livre de Daniel Cordier, La victoire en pleurant. Alias Caracalla 1943-1946, qui rappelle les mensonges de la Libération et la mémoire de ceux qui s’étaient battus dans l’honneur et la vérité.

