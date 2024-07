Les 30 titres de la sélection du Prix Roman Fnac 2024 sont connus

La Révélation Livre jeunesse, initiée par l'ADAGP en collaboration avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, soutient et met en lumière le talent d'auteurs et autrices en début de carrière dans le domaine de la littérature jeunesse en France. Pierre Zenzius est le lauréat 2024 pour l’album Oreille de géant, paru en mars 2024 aux éditions Albin Michel Jeunesse.