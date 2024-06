Les lauréats du Prix Orange 2024 dévoilés

Le Prix Orange de la Bande Dessinée, qui était attribué pour la 5e fois cette année, récompense un album de bande dessinée écrit en français et publié entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024. Les lauréates, Clarisse Crémer et Maud Bénézit, reçoivent une dotation de 5 000 € et bénéficient d'une campagne d’accompagnement dans la presse, sur le web et à l’occasion d’événements littéraires choisis.

Le jury, présidé par la dessinatrice et scénariste Cy, comprenait Yann Damezin (lauréat 2023), Matthieu Maury (Librairie de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d’Angoulême), Lionel Arnould (site SambaBD.net), Yoann Debiais (Instagram L’ivresse des bulles), l’association Enimie BD, ainsi que cinq lecteurs bédéphiles de la communauté Lecteurs.com. Un comité d'anciens jurés-lecteurs et le Club de lecture de Cités Caritas, qui œuvre pour l’inclusion des personnes en situation de précarité, complètent le jury.

Dans J'y vais mais j'ai peur, Clarisse Crémer raconte avec engagement et autodérision son aventure lors du Vendée Globe. La navigatrice partage sans pudeur les doutes, les efforts et les joies qu'elle a traversés. En 87 jours, elle a bouclé son tour du monde en solitaire, devenant « la femme la plus rapide du monde ». L'album, illustré par Maud Bénézit s'adresse autant aux passionnés de voile qu'aux néophytes.

Clarisse Crémer et Maud Bénézit succèdent à Yann Damezin, distingué en 2023 pour Majnoun et Leili : chants d’outre-tombe (Editions La Boîte à Bulles).

L'Ami du prince : Sénèque couroné

Dans le même temps, le Prix Orange du Livre 2024 a été décerné à Marianne Jaeglé pour L’Ami du Prince. Ce roman plonge dans les derniers instants de Sénèque, philosophe romain, alors que des soldats envahissent sa villa sur ordre de l'empereur Néron. Condamné à se donner la mort, Sénèque écrit une ultime lettre à son ami Lucilius, dans laquelle il dresse le bilan de sa vie.

Pendant quinze ans, il a été le précepteur, le conseiller et l'ami de Néron, celui qui exige désormais sa mort. Dans cette ultime introspection, Sénèque explore la réalité du pouvoir et ses propres erreurs, ainsi que sa compromission. L’Ami du Prince raconte comment Sénèque, pris dans un idéal de l'Empire, a été confronté aux illusions et à la véritable nature d'un jeune empereur imprévisible.

Marianne Jaeglé succède à Paul Saint Bris, lauréat 2023 pour L’allégement des vernis (Editions Philippe Rey).

Depuis 2009, le Prix Orange du Livre récompense une œuvre littéraire écrite en français et publiée entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année en cours. Le lauréat reçoit une dotation de 15.000 €, et son livre bénéficie d’une campagne de promotion dans la presse et sur le web.

Sous la présidence de Jean-Christophe Rufin, écrivain et membre de l’Académie Française, le jury était composé des auteurs Paul Saint Bris (lauréat 2023), Rachid Benzine, Dimitri Delmas, Julie Estève, Olivier Liron et Alexia Stresi ; des libraires Chloé Abellan (librairie Le Divan) et de Marie Michaud (librairie Gibert Joseph à Poitiers) ; de 5 lecteurs issus de la communauté lecteurs.com. Le jury est complété par le Club de lecture de Cités Caritas et par un comité d’anciens jurés-lecteurs.

