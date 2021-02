Xavier de Moulins et Allain Bougrain-Dubourg, lauréats du Prix 30 Millions d'Amis

Le Prix Littéraire 30 Millions d'Amis récompense chaque année un roman et un essai de qualité littéraire, où l'animal joue un rôle décisif, qu'il soit ou non le sujet principal de l'œuvre.

Le résumé de l'éditeur pour Le Petit Chat est mort :

« Le petit chat est mort. Les mots sont une détonation. Les choisir pour l'annoncer aux enfants n'a pas été chose facile, alors je me suis résigné à faire simple, cinq mots et un point final. Court, cruel, monstrueux. » Des petites choses et des plus grandes pour mieux vivre sous les orages à la saison des hécatombes.

[Premières pages] Le Petit Chat est mort - Xavier de Moulins

Le résumé de l'éditeur pour On a marché sur la Terre :

Allain Bougrain-Dubourg consacre sa vie à défendre la cause animale. Pendant un an, il fait le récit de son engagement quotidien et dévoile, non sans humour, les coulisses d'un combat mené avec ferveur et sincérité. Dans ce recueil à la fois personnel et militant, la voix de l'auteur s'élève pour faire entendre celle de la nature.

[Premières pages] On a marché sur la Terre - Allain Bougrain-Dubourg

La sélection 2020 était la suivante :

Romans :

Joanna Burger, Le Perroquet qui m’aimait, éd. Plein Jour, 2020

Xavier De Moulins, Le Petit Chat est mort, éd. Flammarion, 2020

Chantal Detcherry, Beaux Habitants de l’Univers, éd. Passiflore, 2020

Jean-Louis Fournier, Merci qui ? Merci, mon Chien, éd. Buchet-Chastel, 2020

Sam Tchak, Les Fables du moineau, éd. Gallimard, 2020

Essais :

Gérard Sonal, Colette et les Bêtes, éd. Tallandier, 2019

Allain Bougrain-Dubourg, On a marché sur la Terre, éd. Les Échappées, 2020

Victor Chevrillon, Les Routes du Cachemire, éd. Francois Bourin, 2020

Jean-Marc Gancille, Carnage, éd. rue de l’Échiquier, 2020

Sabrina Krief, Chimpanzés mes frères de la forêt, éd. Actes Sud, 2019

Pierre Rigaux, Pas de Fusils dans la nature, HumenSciences, 2019

Joëlle Zask, Zoocities, éd. Premier Parallèle, 2020

Le jury du Prix littéraire 30 Millions d’Amis est composé de personnalités reconnues : Teresa Cremisi, Didier Decoin, Président de l’Académie Goncourt, Joël Dicker, Irène Frain, Michel Houellebecq, Frédéric Lenoir, Didier van Cauwelaert, Frédéric Vitoux de l’Académie française, et la Présidente Reha Hutin.

En 2019, le Prix littéraire 30 Millions d’Amis avait été décerné au roman Détachez-les et amenez-les moi d’Alexandre Siniakov (éd. Fayard) et à l’essai Des Loups et des Hommes de Caroline Audibert (éd. Plon).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones