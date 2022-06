Étonnants Voyageurs 2022 : bilan d'une 32e édition attendue

« La belle fréquentation de cette édition témoigne de l’attachement des visiteurs à Étonnants Voyageurs. Dans le contexte de reprise et de questionnement qui est le nôtre actuellement, la réponse du public nous semble très belle et enthousiasmante », indique Jean-Michel Le Boulanger, président d’Étonnants Voyageurs. « Elle nous conforte dans notre idée de poursuivre l’aventure lancée par Michel Le Bris en 1990, et d’imaginer la faire vivre tout au long de l’année à Saint-Malo et ailleurs en Bretagne et en France, avant de se retrouver pour la 33e édition malouine du 25 au 29 mai 2023. »

Mélani Le Bris, co-directrice du festival, ajoute : « On voit que dès samedi matin on a retrouvé le public d’Étonnants Voyageurs. Des festivaliers attentifs à nos choix de programmation et à la recherche de sens, celui qui irrigue, depuis 32 éditions, les rencontres du festival. »

Les lauréats des prix remis à Saint-Malo :

- Audrée Wilhelmy, lauréate du Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs pour Blanc Résine (Grasset)

- Patrick Deville, lauréat du Prix Joseph Kessel de la SCAM pour Fenua (Le Seuil)

- Paul Lynch, lauréat du Prix Gens de Mer pour Au-delà de la mer (Albin Michel, trad. Marina Boraso)

- Jérôme Leroy, lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire (roman français) pour Vivonne (La Table ronde)

- Mariana Enriquez, lauréate du Grand Prix de l'Imaginaire (roman étranger) pour Notre part de nuit (Le Sous-Sol, trad. Anne Plantagenet)

- Emilio Sánchez Mediavilla, lauréat du Prix Nicolas Bouvier pour Une datcha dans le Golfe (Métailié, trad. Myriam Chirousse)

- Vénus Khoury-Ghata, lauréate du Prix Ganzo de Poésie pour l'ensemble de son œuvre

Ndlr : les noms des traducteurs ont été ajoutés par la rédaction, le festival ne les ayant pas mentionnés dans son communiqué de clôture.