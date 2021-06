Laurent Petitmangin, Prix des lecteurs des bibliothèques de Paris 2021

Ce premier roman fulgurant raconte la fragile construction d’un jeune garçon orphelin de mère et sa fragile relation avec son père. Ce père qui élève seul ses deux fils. Les années passent et les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes.

Notons que cette remise de prix s’inscrit, pour la Ville, dans un triptyque littéraire puisque non seulement les bibliothèques et leurs usagers sont mobilisés, mais on retrouvera durant tout le week-end sur des marchés parisiens, des stands de librairies. Et puis, pour les amateurs, jusqu’au 24 juin, se déroule Le Pari des libraires, à travers toute la ville.

Lauréat 2021

Laurent Petitmangin est né en 1965 en Lorraine au sein d’une famille de cheminots. Grand lecteur, il écrit depuis une dizaine d’années et travaille chez Air France.

CHRONIQUE: Laurent Petitmangin, Ce qu'il faut de nuit

Le jury, qui rassemble lecteurs et bibliothécaires, avec la complicité de la journaliste Catherine Pont-Humbert, s’est exprimé sur l’ouvrage de l’auteur : « On entend une voix dans ce roman sensible, un père et un fils y font l’expérience du fracas du silence ». À ce jury se sont ajoutés des centaines de votes en ligne, depuis le site des bibliothèques de la Ville de Paris : bibliotheques.paris.fr

À travers ce Prix des lecteurs pour un premier roman, les bibliothèques de la Ville de Paris témoignent de leur rôle engagé dans la diffusion des œuvres et l’émergence de nouveaux talents. En 2019, c’est Joseph Ponthus qui avait été récompensé pour son premier roman À la ligne (éd. Table Ronde) ; et en 2020, Olivier Dorchamps pour Ceux que je suis (éd. Finitude).

Ce Prix des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris pour un premier roman est organisé en partenariat avec trois librairies indépendantes impliquées dans toutes ses phases : ICI (2e), Comme un roman (3e), Maruani (13e). Avec ce premier roman, l’auteur devient par ailleurs probablement l’un des auteurs les plus primés de la rentrée littéraire 2020.

